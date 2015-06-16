中国私募基金获准进入银行间债市 投资主体更为丰富--消息

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海6月16日 - 中国央行批准私募基金进入银行间债市，以进一步丰富债券市场投资者主体。参与机构所需条件包括净资产不得低于1,000万元人民币等。
两位消息人士周二透露，央行日前下发通知，允许私募投资基金进入银行间债券市场。符合条件的私募基金在提交相关备案材料后即可入市。
对此，一私募基金高层表示，“原来我们是走通道的，比如去信托或者是基金专户。以后就不用通道了，自己可以开银行间(账)户了，交易效率就可以提高。”
这份落款日期为周一(15日)的通知称，私募投资基金的投资范围包含债券等固定收益类产品。其备案、开户及联网手续比照银行间其他非法人产品执行。
具体交易层面，私募基金应直接进行债券交易和结算，并试行与做市商或尝试做市机构，以双边报价和请求报价方式达成现券交易。
央行去年11月末允许了包括农村商业银行、农村合作银行等农村金融机构；信托产品、证券公司资产管理计划等四类非法人投资者进入银行间债市，但私募基金当时未能列入其中。
截至周一(15日)，银行间本币市场成员数量为8,524家。除商业银行、基金、券商、保险等机构外，还包括合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)，以及理财产品等。
本月初上海证券交易所明确，在基金业协会登记的私募基金管理人及备案的私募基金产品，可作为合格投资者，参与上交所所有债券产品的认购及交易。
基金业协会统计数据显示，截止3月底，在基金业协会登记的私募基金管理人达9,031家，管理的基金产品超过1万只，资产管理规模接近2万亿元。
路透联络央行，但其未能立即予以置评。(完)
(发稿 路透中文新闻部)
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