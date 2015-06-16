中国私募基金获准进入银行间债市 投资主体更为丰富--消息

路透上海6月16日 - 中国央行批准私募基金进入银行间债市，以进一步丰富债券市场投资者主体。参与机构所需条件包括净资产不得低于1,000万元人民币等。

两位消息人士周二透露，央行日前下发通知，允许私募投资基金进入银行间债券市场。符合条件的私募基金在提交相关备案材料后即可入市。

对此，一私募基金高层表示，“原来我们是走通道的，比如去信托或者是基金专户。以后就不用通道了，自己可以开银行间(账)户了，交易效率就可以提高。”

这份落款日期为周一(15日)的通知称，私募投资基金的投资范围包含债券等固定收益类产品。其备案、开户及联网手续比照银行间其他非法人产品执行。

具体交易层面，私募基金应直接进行债券交易和结算，并试行与做市商或尝试做市机构，以双边报价和请求报价方式达成现券交易。

央行去年11月末允许了包括农村商业银行、农村合作银行等农村金融机构；信托产品、证券公司资产管理计划等四类非法人投资者进入银行间债市，但私募基金当时未能列入其中。

截至周一(15日)，银行间本币市场成员数量为8,524家。除商业银行、基金、券商、保险等机构外，还包括合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)，以及理财产品等。

本月初上海证券交易所明确，在基金业协会登记的私募基金管理人及备案的私募基金产品，可作为合格投资者，参与上交所所有债券产品的认购及交易。

基金业协会统计数据显示，截止3月底，在基金业协会登记的私募基金管理人达9,031家，管理的基金产品超过1万只，资产管理规模接近2万亿元。

路透联络央行，但其未能立即予以置评。(完)

(发稿 路透中文新闻部)

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