今年中国私募股权投资将降温 消费升级及互联网仍有机会--贝恩

路透上海4月26日 - 去年是大中华区私募股权市场风光无限的一年，私募基金投资额创下历史新高。全球咨询机构贝恩周二表示，基于中国和全球的宏观经济前景充满挑战，今年及未来几年的私募股权活动将很难回到过往水平，不过消费升级及互联网部分细分行业等仍有投资机会。

据贝恩发布的2016年大中华区私募股权市场报告，去年该区域的私募投资交易额从2014年的440亿美元上升至690亿美元，同比增长56%，主要是10亿美元以上的大交易由2014年的7笔增至14笔，去年最大的六笔交易贡献了总交易额的三成。

贝恩公司大中华区总裁唐麦表示，“交易活动的增长显示了投资者面对更多的机会，但随着经济环境更具挑战性，我们也将看到对私募交易的竞争日趋激烈。”

报告称，在贝恩近期对亚太地区125位私募高管人员开展的调查中，超过六成的受访者认为宏观经济环境将成为关键的市场挑战，近一半受访者预计未来一年资金募集将更具挑战性。

2001-2007年期间，中国经济高速成长，私募股权基金将企业成长性作为重要关注指标。之后几年，经历全球金融危机和中国4万亿刺激计划、反腐倡廉，私募基金行业起起伏伏，自2014年起，中国互联网行业成为投资焦点，大中华区域私募股权投资进入黄金发展期，连续两年创新高。

贝恩公司全球合伙人、大中华区私募股权基金业务联席主席杨奕琦指出，“目前这股互联网行业热是因为私募基金需要寻找新的投资机会，使投资组合更加多样化。这股趋势可能还会持续，并且有可能会延伸至其他行业。”

她认为，在中国经济“新常态”下，有三大类板块还将持续强势增长，第一类为线上线下整合，具体包括网上零售、互联网金融及互联网相关的物流／运输等；第二是以财富和健康为导向的消费升级，例如医疗、保健／高端食品、财富和资产管理、旅游等；第三类是中国制造2025主题，例如机器人和数控设备、电动汽车和零部件、医药和医疗设备、IT（IC芯片、通讯设备、软件等）以及绿色科技。

她预计，今年成长型资本交易将遇冷，从私募基金的角度而言，战略转型和业绩提升类型的交易主题将得到重视，因为能够实现较高的现金利润。这意味着私募股权基金必须从不同的侧重点出发，运用不同的能力在交易各个阶段实现转型。（完）