中国基金业协会称华天国泰北京资产管理等12家私募机构失联

路透上海11月24日 - 中国证券投资基金业协会日前公告，包括华天国泰(北京)资产管理有限公司、中融坤瑞(北京)投资基金管理有限公司等12家私募机构失联。

公告显示，“根据我协会核查有关情况的需要，通过私募基金登记备案系统预留的电话、电子邮件及短信方式均无法与你公司取得联系，你公司未在限定时间内回复相关情况说明。”

另外10家失联的私募机构包括：中元宝盛(北京)资产管理、融易融(北京)资产管理、银河瑞盈投资基金管理(北京)、中投华融投资基金管理(北京)、万弘基金管理(苏州)、湖北奥信创业投资管理、幸汇财富(北京)投资基金管理、洲海鸿润(北京)投资基金管理、北京幸福财富投资基金管理和深圳市中星基金管理公司。

基金业协会要求，限上述机构自周一(23日)公告发出后五个工作日内与协会联系，并回复相关情况说明，逾期则认定为“失联(异常)”。

截至今年10月底，基金业协会已登记私募基金管理人21,821家。已备案私募基金20,853只，认缴规模4.89万亿元人民币，实缴规模4.04万亿元。

截至10月末，按私募基金总规模划分，管理正在运行的基金规模在20亿元以下的21,388家，20亿元-50亿元的260家，50亿元-100亿元的88家，100亿元以上的85家。(完)

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