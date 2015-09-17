分析：中国激发民间资本的努力正面临与现实背道而驰的尴尬

图为上海浦东金融区，一名女子撑伞站在一部电动扶梯上。 REUTERS/Aly Song

作者 沈燕/宿泱韫

路透北京9月17日 - 中国大力激发民间资本的努力正面临与现实背道而驰的尴尬。

一方面，政府倡议“大众创业万众创新”，为稳增长力推的PPP项目希望民间资本介入，刚刚公布的国企改革方案也提出发展混合所有制经济，均传递出中国希望通过改革创新，激发民间资本活力，以应对“十三五”期间三期迭加的经济下行压力。

另一方面，在强调做大做强国企的改革方案背后，难免令人忧虑会进一步固化某些领域国企的垄断，而政府力推的PPP（政府和社会资金合作）模式，实际中标者也多以有实力国企为主，民间资本参与度并不高，令人担忧国进民退加剧，继而让中国加快发展市场化经济的改革目标大打折扣。

“坚持党的领导是我国国有企业的独特优势，也是深化国有企业改革必须坚守的政治方向、政治原则。”中国国资委主任张毅在国企改革指导意见发布后明确表态。

其后新华时评也指出，改革决不能把国有企业改没了、改垮了，而是要更好体现和坚持公有制主体地位，发挥国有经济的主导作用。要理直气壮做强做优做大国有企业。

中国国务院周日发布国企改革指导意见，从总体要求到分类改革、完善现代企业制度和国资管理体制、发展混合所有制经济、强化监督防止国有资产流失等方面提出国企改革目标和举措。意见将国有企业分为商业类和公益类，并实行分类改革、分类发展、分类监管、分类定责、分类考核，推动国有企业同市场经济深入融合。

尽管该份国企改革方案不乏亮点，但其过份强调意识形态的表述也难免令人忧虑该份改革方案的诚意？原本就是共和国长子的央企国企，在占据天时，地利的诸多优势后，继续做大做强，能留给民间资本的生存空间还会有多大？

中国企业联合会、中国企业家协会今年最新发布的“中国企业500强”排行榜中，有293家国有企业、207家民营企业，分别占比58.6%和41.4%。293家国有企业在收入、资产、利润、税收等方面占到80%左右的份额，但是净资产利润率低于民营企业4.57个百分点。

**民企的忧虑**

这种忧虑在近日北京召开的一场民营企业生存发展指数报告的会议上有充分体现。参会者提到，相关的法律，尤其是经济方面的法律规则和市场经济的相关精神不符，是造成民企生存和发展困难的重要原因。

参会的法律界人士反映，中国很多的政策初衷和导向都很明确，且看着很好，但在执行中却屡屡碰壁，尤其是民营企业的私有产权没有很好的法律保护。

“中国很多的改革就是用一个错误弥补另一个错误。”该位律师尖锐地批评，并用大量民营企业家因各种原因锒铛入狱的案例阐述了民营企业生存所面临的法律问题。

北京天则经济研究所最新发布对中国民营企业生存和发展的报告就显示，从其对广东和浙江两地民企的调研看，超过半数的受访民企表示融资困难是面临的主要经营困难，其它困难还包括行政干预与行政垄断、政策波动大等。

报告建议需要真正提升民企地位，推行国企改革，使民企成为国民经济中的主体和主导力量；通过打破垄断，保障民企进入的一般性。

“国有产权比重大，行政干预和行政垄断多，私人产权遭受侵犯和市场扭曲的程度必然倾向于大，距离市场在资源配置中发挥决定性作用的要求就越来越远，离市场经济体制的实现也远。”报告称。

中国国家主席习近平主持召开的中央全面深化改革领导小组第十六次会议就通过了关于鼓励和规范国有企业投资项目引入非国有资本的指导意见。提出要按照有利于改善国有企业投资项目的产权结构，有利于国有资本放大功能、保值增值、提高竞争力，有利于各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展的总体要求，拓宽国有企业投资项目引入非国有资本的领域，分类推进国有企业投资项目引入非国有资本工作。

**政府力推的PPP模式正加剧国进民退**

若抛开究竟是民企还是国企应该成为中国市场经济主力的争论，眼下中国政府为稳经济，扩投资，力推PPP方式以吸引民间资本介入，从理论上不失为一种让两种资本融合并互惠互利的好办法。

但现实中推进的显然并不顺利，在落地难的同时，还因该项任务带有政治色彩，且中标者基本是央企国企，面临国进民退加剧的尴尬。

中国目前PPP项目库已经发布1,043个，总投资1.97万亿元人民币。

一位参加了此前国务院关于稳增长政策落实情况检查的官员就坦承在检查过程中问题最严重的就是PPP。作为稳增长的主要手段，被寄予厚望的PPP进展并不理想。

他指出，发改委财政部都在大力推PPP，有点像政治任务，让各地报项目建项目库，地方把一些想自己干的项目包装成PPP，等着吸引社会资本，实际耽误了项目进度。

“本来PPP应该是地方政府和民间谈恋爱，现在爹妈等不及了，大规模的逼婚。”他称，而且发改委财政部两头管，依据的招投标法还是政府采购法，地方无所适从，一般是省里指定牵头部门，民资观望。

“PPP的第二个P是民间部门，但我们把它变成了社会资本，大部分社会资本不是民间的，是大的央企或省属国企，实际上成了public public partnership。”该位人士指出。

他认为，将PPP作为拉动经济的方法是不对的，也不适合。把这作为稳增长的手段不会太有效。硬逼的话会有后遗症，本来不适合做PPP的也做了PPP。比如纯公益应政府做，民间做了觉得不合适还会退出，还得政府兜底。

但发改委的官员们显然不这么认为，在他们看来，PPP落地难的原因是各地的前期工作做的不够到位，一些项目回报确实不理想，以及地方的承接能力不足等等。

国家发改委固定资产投资司司长许昆林就表示，“去年以来，地方在投融资的能力方面确实有所下降，所以要利用发行专项建设债券的资金，对PPP项目给予支持。同时还要抓一些具体的落地工作，准备跟有关方面比如全国工商联，联合向民营企业推介PPP的项目。”（完）

(审校 杨淑祯)

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