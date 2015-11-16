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中国财经 | 2015年 11月 16日 星期一 18:45 BJT

中国首只私募基金正式完成银行间债券市场准入备案

路透上海11月16日 - 中国全国银行间同业拆借中心周一称，经中国人民银行批准，暖流稳健1号基金已于11月13日完成银行间债券市场入市备案。这是继央行发文获准私募投资基金进入银行间债市后，第一只在银行间债券市场开户的私募基金。

公告显示，该基金由暖流资产管理股份有限公司募集发行，主要投向银行间债券市场和交易所债券市场各类上市流通的债券。

暖流资产成立于2011年，是国内最早从事债券投资的阳光私募基金之一。

中国央行曾在今年6月批准私募基金进入银行间债市，以进一步丰富债券市场投资者主体。参与机构所需条件包括净资产不得低于1,000万元人民币等。

央行去年11月末允许了包括农村商业银行、农村合作银行等农村金融机构；信托产品、证券公司资产管理计划等四类非法人投资者进入银行间债市，但私募基金当时未能列入其中。(完)

(发稿 吴芳 审校 曾祥进)

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