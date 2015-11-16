中国首只私募基金正式完成银行间债券市场准入备案

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海11月16日 - 中国全国银行间同业拆借中心周一称，经中国人民银行批准，暖流稳健1号基金已于11月13日完成银行间债券市场入市备案。这是继央行发文获准私募投资基金进入银行间债市后，第一只在银行间债券市场开户的私募基金。
公告显示，该基金由暖流资产管理股份有限公司募集发行，主要投向银行间债券市场和交易所债券市场各类上市流通的债券。
暖流资产成立于2011年，是国内最早从事债券投资的阳光私募基金之一。
中国央行曾在今年6月批准私募基金进入银行间债市，以进一步丰富债券市场投资者主体。参与机构所需条件包括净资产不得低于1,000万元人民币等。
央行去年11月末允许了包括农村商业银行、农村合作银行等农村金融机构；信托产品、证券公司资产管理计划等四类非法人投资者进入银行间债市，但私募基金当时未能列入其中。(完)
(发稿 吴芳 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。