中国国内首家PE系券商九州证券拟融资300-500亿元--报载

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海4月15日 - 据上海证券报周五报导，国内首家私募股权投资基金（PE）系证券公司--九州证券近日启动融资计划，拟在首次公开发行（IPO）上市之前增资扩股，以投后估值1.25倍市净率融资300-500亿元人民币，融资规模相当于其去年底净资产（33.24亿元）至少九倍多。
若该方案得以实施，则有望超过此前国内上市券商的单笔融资记录。去年6月，国泰君安(601211.SS)通过A股IPO融资300.6亿元。
报导称，本轮募集资金有三大使用方向，其中50%的资金用于投资PE类项目或PE类基金；40%及通过同业短期拆借融入的资金用于融资融券及股票质押贷款；其余10%用于做市及海外业务扩张。
募集说明书还展示了该公司未来的资本运作计划。公司拟于2018年2月申报IPO；除了上市，公司还安排了其他退出方式：一是挂牌新三板，公司预计有望在今年年底完成挂牌；二是装入九鼎集团旗下的其他上市主体，如集团控股或参股的上市公司；三是其他并购方式。 九州证券前身为天源证券，2015年初九鼎集团通过增资成为其控股股东后更名。根据其募集说明书，九州证券去年收入6亿元，净利润2.12亿元。截至1月底，公司净资产32.24亿元，总股本30亿股。
九鼎集团此前通过挂牌新三板并启动多轮融资方案实现业务规模快速增长，目前市值超千亿元。该集团一直致力打造金融控股平台，仅去年，就完成发起设立人寿保险、收购华海期货、收购中捷保险经纪公司等金融资产布局；此外，集团还拟作为主发起人筹建一家民营银行。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。