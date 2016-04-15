中国国内首家PE系券商九州证券拟融资300-500亿元--报载

路透上海4月15日 - 据上海证券报周五报导，国内首家私募股权投资基金（PE）系证券公司--九州证券近日启动融资计划，拟在首次公开发行（IPO）上市之前增资扩股，以投后估值1.25倍市净率融资300-500亿元人民币，融资规模相当于其去年底净资产（33.24亿元）至少九倍多。

若该方案得以实施，则有望超过此前国内上市券商的单笔融资记录。去年6月，国泰君安(601211.SS)通过A股IPO融资300.6亿元。

报导称，本轮募集资金有三大使用方向，其中50%的资金用于投资PE类项目或PE类基金；40%及通过同业短期拆借融入的资金用于融资融券及股票质押贷款；其余10%用于做市及海外业务扩张。

募集说明书还展示了该公司未来的资本运作计划。公司拟于2018年2月申报IPO；除了上市，公司还安排了其他退出方式：一是挂牌新三板，公司预计有望在今年年底完成挂牌；二是装入九鼎集团旗下的其他上市主体，如集团控股或参股的上市公司；三是其他并购方式。 九州证券前身为天源证券，2015年初九鼎集团通过增资成为其控股股东后更名。根据其募集说明书，九州证券去年收入6亿元，净利润2.12亿元。截至1月底，公司净资产32.24亿元，总股本30亿股。

九鼎集团此前通过挂牌新三板并启动多轮融资方案实现业务规模快速增长，目前市值超千亿元。该集团一直致力打造金融控股平台，仅去年，就完成发起设立人寿保险、收购华海期货、收购中捷保险经纪公司等金融资产布局；此外，集团还拟作为主发起人筹建一家民营银行。（完）