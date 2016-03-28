焦点：中国私募基金粉墨登场 将成不良资产处置盛宴座上宾

路透上海3月28日（作者 林琦） - 伴随着中国经济减速，新一轮的金融机构不良资产处置高潮亦正在迫近。但不同于上一轮四大国有资产管理公司（AMC）及外资投行成为绝对主角，在当前资产证券化的大趋势下，私募投资基金无疑将在其中扮演一个重要角色。

国内资产管理公司已不满足于简单转卖，近年来尝试在银行间债市发行不良资产支持证券（ABS）；商业银行今年亦将试点发行不良资产ABS，而债转股亦在考虑中。不过私募基金凭借其娴熟的市场化运作及丰富的证券化产品经验，将在这场不良处置盛宴中成为座上宾。

“不良资产的证券化未来肯定是主流。从最后接盘者来说，应该包括机构、私募基金及个人，其中私募基金应该会扮演一个重要角色。”证大集团总裁助理兼私募投资总监谈佳隆表示。

目前已有一些私募基金公司开始悄悄涉水不良资产处置，如东融基金近半年已陆续发行四只聚焦不良资产处置的私募基金，总额约1亿元人民币，成为国内阳光私募基金行业中的领先者。

2010年前后，国内银行业的不良资产率持续在低位徘徊。不过随着中国经济减速和结构转型，银行业尽管使出各种腾挪手段，其不良资产率仍在持续缓慢上升。据中国银监会数据，去年四季度末国内商业银行不良贷款率1.67%，较上季末上升0.08个百分点；不良贷款余额12,744亿元，较上季末增加881亿元。

上海歌讯金融服务股份有限公司董事长陈文指出，2014-2017年期间，不良迅速上升，已是基本事实。在“去产能、去库存、去杠杆”背景下，今明两年银行业的不良还会快速增加，大量的不良需要处置；此外，潜在不良的非公开性带来了非常规处置和“腾挪”的需求。所以未来几年，不良处置将是“旺季”。

不良资产率提高，使得银行处置不良的动力上升。而信达资产(1359.HK)等四大国有资产管理公司正转型为金控平台，不良资产处置并非其主要责任，这就给包括私募基金在内的民营资本介入提供了很好的契机。

**民营机构的春天**

“2012年时候，银行是每个季度出一次表，13年开始是每个月，再后来就不定期了。”东融资产合伙人、东融基金总经理张惟指出，银行通常将不良资产出表作为其降低不良率的一剂良方。

据其介绍，银行的不良资产抵押物很多是不动产，单个标的往往仅几百万元。无论是银行本身还是四大资产管理公司，直接处置这些标的额较小的不良资产，从资源配置及处置成本方面考虑，都是不划算的。

他举例称，目前他们手上的不良资产，收购对价总计约30亿元，对应是一千多个案子，几十个资产包，工作任务相当繁重，每个案子处置时间大概需要1-2年。

东融基金发行的银行不良资产私募基金，预期年化收益率为13-18%。相对于目前银行理财产品4%收益率，信托产品7%左右的收益率，不良资产私募基金具有较强竞争力。张惟透露，未来该公司还考虑以不良资产为基础资产，与股票指数等挂钩，发行一些结构化产品。

“与四大比，民营机构的竞争力在于服务中小银行、资管机构等，做复杂的处置，做小的，做复杂的单子，这是私募机构的主打。”陈文指出。

他表示，过去10年，四大国有AMC是不良资产市场的主力。未来地方AMC有可能成为主力之一，私募基金占的份额亦会较大，只是其中一部分将以实体企业的面目出现。

“少数同行已经在做，已经在这个市场了。接下来，会看到越来越多的产品发出来。”他说，歌讯正在筹划推出自己的不良资产投资基金产品。

他认为，未来不良资产处置的常态化最终应以公募证券化为主，私募机构适合做高净值个人和机构参与不良市场的管理人、服务商。

**盛宴的门槛较高**

以三四折的价格购入不良资产，六七折价格卖出，不良资产处置的利润看起来很丰厚。不过，不良资产处置有着较长的产业链，而且相当多不良资产的背后有着各种不为人知的陷阱，使得这场处置盛宴并非谁都能啃得下。

陈文指出，不良资产债权处置比正常投融资业务面临更多不确定性，需要更多的经验、更高的技能，实践中的难点包括法律关系处理、折价率、权益交割、会计处理、转让定价等。

张惟介绍称，私募基金若要参与，就需有专业资产评估和定价能力、与银行等金融机构有良好的关系、律师组织能力、设计产品和销售能力、能找到潜在客户的拍卖行网络。

“这当然有门槛的，就简单一点，一周内要做一个资产包内几十个不同地区的不动产的尽调（尽职调查），没有一个专业团队是不行的。”他说。

谈佳隆指出，要将不良资产债权打包成私募基金，这牵涉到多个环节，包括从银行或其他金融机构手中接手不良资产如何定价，以及未来如何变现实现盈利，简单而言就是需要具备定价能力和变现能力。

“追讨与投资的思路截然不同，”他说，私募基金的核心能力应是不良资产的识别和定价、尽职调查水平。很多不良资产沉在县镇一级，对私募基金的尽调是一个很大考验。这要求投资经理不仅要有财务上的专业技能，还要有一定的人生阅历，例如判断债务人表述的真实性、较强的沟通能力、追讨能力和丰富人脉资源。

他还表示，银行有不少项目与地方政府和地方国企相关联，一些项目表面上看似能够追回，但实际追讨时遇到的阻力较大，“成功的关键是手段是否足够强硬，催收能力是否强悍。”（完）