资深公募基金经理尚志民创建私募 看好龙头股和变化中企业

路透上海5月18日 - 中国资深公募基金经理尚志民在离职三个月后打破缄默，宣布与其兄长尚志强组建私募公司--朴易资产管理公司，并出任总经理和首席投资官。他近日指出，他们的投资策略是追逐龙头企业以及变化中的企业，价值和成长兼顾。

对于目前估值极高的创业板，他并不排斥。他表示，创业板的估值高是静态的，市场对其有成长性预期，投资者对预期的不同判断就会产生机会。虽然未来相当多创业板股票的成长性会被证伪，但在尚未被证伪的过程中，这些个股仍是有投资机会的。

在朴易资产独特的投资矩阵中，所有上市公司被分为四类，即龙头型企业、变化中的企业、安逸型企业和衰败型企业，朴易资产只将前两类股票列入其投资标的。

朴易资产董事长尚志强指出，“超额收益将会有两块，一块是龙头企业提供的长期超额收益，一个是不同牛熊转换当中有一类变化型企业，市场给了溢价、给了弹性。”

基于中国基金业协会对基金经理转换工作平台需静默三个月的要求，尚志民在2月17日辞去华安基金旗下安顺基金基金经理后，一直保持低调。尚志民是目前为止国内公募基金业中从业时间最长的基金经理（近16年），离开时他已是华安基金的副总经理和首席投资官。

在静默期结束后，朴易资产本周起将开始其首只阳光私募产品的销售，主要投资国内A股市场，并留下投资新三板和港股的空间。由于尚志民此前具有长期管理大规模资金的经验，估计该私募基金募集目标将达数十亿元人民币。

尚志民此前担任基金安顺基金经理15年八个月期间取得了平均年化收益率18%业绩，是中国长期业绩最稳定的基金经理，而且其管理资产规模长期保持在30亿元以上，最多达200多亿元。

尚志强指出，朴易将追求长期绝对收益，希望能实现年化15-20%的收益率，从而跑赢物价和股市指数表现。

据其介绍，朴易资产将结合尚氏兄弟的特长，打通一二级市场，尚志民将负责二级市场投资，而曾在上海证交所、上海市金融办任职及担任过上市公司总经理的尚志强将负责潜力企业的股权投资。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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