珠三角拟设金融改革试验区--报载

路透上海7月26日电---中国将在珠三角地区推动进一步金融改革.中国证券报周四报导,央行、国家发改委等部委发布"珠三角金融改革创新综合试验区总体方案",将在试验区内做好跨境贸易人民币结算试点工作,逐步扩大人民币在境外的流通和使用,并在珠海横琴和深圳前海探索资本项目可兑换的先行试验.

报导指出,方案主要由三大部分组成:在珠三角地区建设城市金融改革创新综合试验区,在环珠三角地区的梅州市建设农村金融改革创新综合试验区,在环珠三角的湛江市建设统筹城乡发展金融改革创新综合试验区.

在城市金融改革创新方面,方案提出,加快建设现代金融市场体系,构建多层次资本市场,鼓励和引导民间资本进入金融服务领域等;并将深圳市保险改革试验区相关政策扩大到珠三角地区等.

在农村金融改革创新方面,方案提出,要培育完善的农村金融要素市场,推进农村宅基地和土地承包经营权抵押贷款试点工作;创新农村金融服务体系,深化农村信用社改革、加快村镇银行发展等.

报导并引述广东省金融办主任周高雄表示,广东将利用试验区先行先试政策优势,在推动金融领域进一步开放、建设现代金融体系以及解决中小微企业融资难、融资贵等问题率先开展探索.

国家发改委此前表示,将支持深圳前海成为离岸人民币业务创新试验区,包括探索试点跨境贷款、支持前海企业赴港发行人民币债券,目标成为区亚太地区重要的生产性服务中心和世界服务贸易重要基地.(完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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