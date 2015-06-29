中国基本养老金投资办法征求意见 股票类资产投资比例不高于30%

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海6月30日 - 中国人力资源和社会保障部周一稍晚公布基本养老保险基金投资管理办法的征求意见稿。征求意见稿中指出，基本养老保险基金投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品的比例，合计不得高于基金资产净值的30%。
在养老基金投资方向上，除了银行存款、中央银行票据、同业存单、国债、政策性债券、金融债、企业（公司债）等常见固收类品种及股票类资产外，还可参与国家重大工程和重大项目建设的投资，以及对国有重点企业改制和上市进行股权投资。投资国家重大项目和重点企业股权的比例，合计不得高于养老基金资产净值的20%。
办法指出，省、自治区、直辖市养老基金结余额，可预留一定支付费用后，确定具体投资额度，委托国务院授权的机构进行投资运营。这其实为市场所预期的地方养老金交给全国社保基金投资管理留下了伏笔。
征求意见稿将向社会公开征求意见，意见反馈截止时间为7月13日。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。