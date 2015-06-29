中国基本养老金投资办法征求意见 股票类资产投资比例不高于30%

路透上海6月30日 - 中国人力资源和社会保障部周一稍晚公布基本养老保险基金投资管理办法的征求意见稿。征求意见稿中指出，基本养老保险基金投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品的比例，合计不得高于基金资产净值的30%。

在养老基金投资方向上，除了银行存款、中央银行票据、同业存单、国债、政策性债券、金融债、企业（公司债）等常见固收类品种及股票类资产外，还可参与国家重大工程和重大项目建设的投资，以及对国有重点企业改制和上市进行股权投资。投资国家重大项目和重点企业股权的比例，合计不得高于养老基金资产净值的20%。

办法指出，省、自治区、直辖市养老基金结余额，可预留一定支付费用后，确定具体投资额度，委托国务院授权的机构进行投资运营。这其实为市场所预期的地方养老金交给全国社保基金投资管理留下了伏笔。

征求意见稿将向社会公开征求意见，意见反馈截止时间为7月13日。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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