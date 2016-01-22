中国社保基金出资逾11亿元投资东方资产管理股份公司 持股2%

路透上海1月22日 - 中国全国社保基金理事会日前称，根据国务院对中国东方资产管理公司转型改制问题的批复，全国社会保障基金理事会与财政部共同发起设立中国东方资产管理股份有限公司；近日，全国社保基金理事会与财政部签署了发起人协议，其中，全国社保基金理事会出资11.07亿元，持股2%。

“本次投资东方股份有助于我会进一步参与资产管理行业发展，实现社保基金保值增值。”社保基金在其官网指出。

中国东方资产管理公司于1999年10月由财政部出资设立，是中国四大不良资产管理公司之一。该公司去年底表示，预计今年一季度完成股改，财政部和全国社保基金将为股东；并称改制后将启动引入境内外战略投资者工作，积极推进境内外公开发行上市。

社保基金此前发布的年报显示，2014年共计实现投资收益率为11.69%。该基金自2000年成立以来的年均投资收益率为8.38%，累计投资收益额5,611.95亿元。而去年权益投资收益额1,424.60亿元，收益率高出其年均投资收益率3.31个百分点。(完)

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