全国社保基金去年投资五家股权基金

路透上海2月9日电---中国全国社会保障基金理事会网站近日公布其股权投资基金组合,2011年社保基金共投资了中信资本等五家股权投资基金(PE),投资进程明显加快.据财经网报导,这五只基金的投资总额在70亿元人民币.

全国社保基金网站显示,这五家股权基金分别是天津鼎晖嘉尚股权投资合伙企业(鼎晖二期)、天津诚柏股权投资合伙企业、君睿祺股权投资合伙企业、中信资本(天津)股权投资合伙企业和上海金融发展投资基金.

截止2010年,社保基金共投资了渤海产业基金、弘毅投资产业一期基金、鼎晖投资一期基金、绵阳科技城产业基金等共八只基金,投资总额200亿元. 君睿祺股权投资合伙企业其实是联想投资旗下第二只人民币基金,社保基金此前还投资了联想投资第一只人民币基金--北京君联睿智.而诚柏投资是由原中国网通首席执行官(CEO)田溯宁创立的宽带资本管理,後者是国内最大的专注于TMT(电信,媒体和技术)领域专业投资管理团队之一.

上海金融发展投资基金由金浦产业投资基金管理公司管理,计划募集200亿元,首期基金募集规模超过110亿元,是国内目前唯一以金融为主要投资领域的产业投资基金.

财经网稍早报导称,按国家规定全国社保基金可投资PE基金的比例上限10%来估算,可投资PE的资金规模约900亿元,社保基金仍有空间投资更多的PE基金,业内预计赛富基金、春华基金等最有可能成为今年社保基金投资的目标.

春华基金由高盛前大中华区主席胡祖六创立,去年该基金是国家发改委恢复备案後的第一批备案基金.而赛富基金的人民币基金亦已在发改委备案,募集目标为50亿元.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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