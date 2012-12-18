中国去年14省养老金亏空767亿元

路透上海12月18日 - 中国社科院世界社保中心发布报告显示,2011年全国城镇职工养老金在扣除财政补贴及一些补缴预缴因素后,当期几乎没有余额,其中收不抵支省份有14个,收支缺口共达767亿元人民币,高于2010年.多位政府高官建议养老金应专业化和多渠道投资,以提高其投资收益.

中国证券报周二引述社科院世界社保中心主任郑秉文表示,虽然2011年养老金当期结余高达4,130亿元,但如果剔除高达2,272亿元的财政补贴,再剔除由扩大覆盖面导致的"补缴"1,511亿元,当年的收支余额仅为347亿元,如果再剔除预缴和清理历史欠费等因素,则2011年当期几乎没有余额.

他指出,财政补贴越来越多,从2002年450亿元到2011年的2,200亿元,但是负债额却越来越大.养老金收不抵支的省份数量越来越少,但是缺口规模越来越大.收不抵支的原因主要有四个:一是各地的历史债务不同,二是各地赡养率不同,三是各地经济发展水平不同,四是劳动力流动的空间分布、聚集状况不同.

全国社保基金理事会理事长戴相龙指出,按世界银行统计标准,养老金储备(包括国家主权养老储备基金和由政府管理的公共养老基金)占GDP(国内生产总值)比例,中国仅为2%左右,而全球最高的是挪威为83%左右,日本为25%,美国为15%.

报导指出,多位专家认为当前中国养老基金的结构和投资管理机制相对落后,未来面临巨大的隐性债务和养老金缺口.

报告显示,虽然进入资本市场进行投资运营的具体手段有所不同,但是在投资过程中企业年金和全国社会保障基金都实现了保值增值,并取得较好收益.这与基本养老保险基金当前实际上处于缩水和贬值的状态形成鲜明对比.

报告建议,随着中国基本养老金收支结余规模的不断扩大,在保证安全性的前提下,养老金参与资本市场投资的渠道和范围应不断拓宽,养老金的运营逐步向多元化和国际化发展,迫切需要通过进一步发展和完善我国养老保障体系和资本市场,推动养老金与资本市场协同健康发展.

**专业化多渠道投资**

中国证监会副主席刘新华在社会保障国际论坛上表示,国内养老金投资应借鉴国际先进经验,探索集中化管理模式,并不断拓展养老金融资渠道.

他指出,养老金投资管理应遵循分散投资、专业化投资、长期投资等基本原则,建立不同资产类别组合，包括国债、公司债、股票和私募股权投资基金等投资标的.同时,应提前筹划建立稳定、可靠、多层次的养老资金来源渠道,通过发行债券、划转土地出让金、划拨上市公司国有股权及金融机构股权等多种方式来筹措资金.

他还表示,养老金投资管理,要根据不同性质的养老资金对安全性的要求和风险承受能力进行不同比例资产的配置.养老金的投资管理必须实现专业化,要经过市场化遴选机制选择专业机构投资者,且保证透明度高、运作规范,从而为养老金的安全运营和保值增值提供较好保障.另外,养老金投资要坚持长期投资.

财政部社会保障司副司长符金陵指出,未来要做好包括顶层设计在内的五项工作,其中之一就是要拓宽基金投资运营渠道,在坚持安全第一和审慎原测,完善发挥严格监管的前提下,适当拓宽养老保险基金投资渠道;同时要加强扩面征缴,提高养老保险的基数,加大基本养老保险征缴和清理企业欠费力度.(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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