人社部：首次统一提高城乡居民基础养老金27.3%至每人每月70元

路透北京1月16日 - 中国人力资源和社会保障部表示，2015年中国将首次统一提高全国城乡居民养老保险基础养老金最低标准至每人每月70元人民币，提高幅度为27.3%。同时，企业退休人员基本养老金继续上调10%，迎来“十一连增”。

人民日报报导援引人社部称，全国城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准在原每人每月55元的基础上增加15元，从2014年7月1日起施行。

此次上调，是中国首次统一提高全国城乡居民养老保险基础养老金最低标准。人社部有关负责人解释说，由于前几年处于制度从局部试点向全覆盖推进的过程中，部分地方尚未纳入国家试点，不宜统一提高全国城乡居民基础养老金最低标准，但授权了地方根据实际在55元基础上增加基础养老金。许多地方适当提高了新农保和城居保基础养老金标准。

基础养老金标准上调的同时，国务院确定，按此每人每月70元的标准，由中央财政对中西部地区全额补助，对东部地区补助50%。据了解，在此前55元的标准下，财政对新农保、城居保待遇的补贴额度一年已超过1,200亿元。

此外，在企业退休人员养老金已实现“十连涨”的情况下，今年迎来第十一次上调。从2015年1月1日起，企业退休人员基本养老金再提高10%，预计将近8,000万退休人员受益。企业退休人员基本养老金已由2004年的月均647元提高到2014年的2,000多元，最高的北京市已超过3,000元。

2015年起还将提高城乡居民医疗保险待遇标准。国务院决定，对城乡居民基本医疗保险的财政补助标准再次提高60元，达到人均380元。个人缴费标准提高30元，达到人均120元。

2009年，中国启动新农保试点，确定基础养老金最低标准为每人每月55元。2011年，城镇居民养老保险开始试点。2014年，新农保和城居保实现并轨。居民养老保险制度实行个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的筹资模式，养老金支付由个人账户养老金和政府承担的基础养老金两部分组成。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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