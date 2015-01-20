博客：中国废除养老金“双轨制” 迈出收入分配公平一大步

2012年9月19日资料图片，北京CBD一个窗户上在落日下反射的周围住宅和商业建筑。 REUTERS/David Gray

作者 沈燕

中国被诟病多年的机关事业单位与企业养老保险制度“双轨制”，终于被正式废除，意味着中国社会收入分配向公平迈进一大步。不过，对于刚起步的机关事业单位养老保险并没有结余，却也引发是否会吞蚀中国现有3万多亿元人民币企业养老资金结余的疑虑。

对此，在周一国新办举行的新闻发布会上，中国人力资源和社会保障部副部长胡晓义明确表态不会，称两者将分帐管理，且中国现有财力完全有能力筹集和供养机关事业单位养老保险。

“机关事业个人和单位都要按比例缴纳养老保险，由于是财政供养需要财政资金兜底，但到底需要多少钱我无法回答。”他称，机关事业单位现有在职职工3,000多万人，退休人员1,500多万，抚养比也高于企业。

胡晓义介绍，目前企业参保人员和退休人员的比例关系是3：1，事业单位是2.5：1，而机关则是2：1。改革后既要为在职职工养老保险缴费筹资，又要保证已退休人员的基本生活，资金需求量确实很大。

“这个问题怎么解决？就是把集中的问题分散来处理，用时间的推移来逐步解决这个问题。如果要同时筹措1,500多万人的养老保险基金，还要筹措单位缴费、个人缴费，都积累起来，显然这两块相加，负担非常重。“他称。

根据中国新近发布的机关事业单位养老改革方案，明确实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度，单位缴纳基本养老保险费的比例为本单位工资总额的20%，个人缴纳基本养老保险费的比例为本人缴费工资的8%。并自2014年10月1日起实施。

胡晓义表示，实际上现在养老保险的基本制度模式是现收现付，部分积累，主要是代际赡养的模式，工作的一代缴费来供养已经退休的一代。所以实际上不完全是看上去那样同时筹措两笔巨额资金，而是可以做财务上的转化。

据其介绍，去年底中国基本养老保险已覆盖总量3.4亿人左右，总的基金规模达3万多亿元。

但他也提到，随着老龄化程度的加剧，将来的负担会越来越重，这需要做长期的制度安排。但就现实财政能力而言，完全可以安排好现在的在职职工缴费和退休人员养老金发放，目前财务安排上不存在问题。

针对近期热议的公务员加薪方案，胡晓义提到，配合这次养老保险制度改革，确实要完善工资制度。国务院办公厅为此转发了三个实施方案：一是公务员基本工资的调整，二是事业单位工作人员基本工资的调整，三是机关事业单位离退休人员待遇的调整。但他并未介绍加薪的具体方案。

所谓双轨制是指中国机关事业单位60年来一直实行单位保障方式的退休制度，而企业从上世纪90年代已经改革为社会化养老保险方式，实行基本养老保险制度。

中国社会科学院2013年初发布的《社会保障绿皮书》和《中国社会保障收入再分配状况调查》显示，在被调查者中，75.4%的职工养老金不高于2,000元，92.3%的机关事业单位退休人员养老金却都高于4,000元，差距两倍多。

**艰难的破冰**

事实上，多年的养老金双轨制导致的社会收入分配不公屡屡成为被诟病的焦点。此次打破养老金双轨制也只是中国迈向收入分配公平的一大步。

但在中国城乡间、地区间、行业间仍存在收入差距，经济水平发展亦参差不齐，老龄化社会已迫在眉捷的现实面前，中国要实现老有所养的社会公平，完善现有的社会保障体系仍需体制的突破和制度的完善。

在去年底全国人大举行的一场统筹推进城乡社会保障体系建设专题询问会上，人力资源和社会保障部部长尹蔚民就表示，全国统筹的方向是非常明确的，但困难不小，其中最难的涉及到中央和地方的权力、责任，以及地方和地方之间利益关系的平衡和调整。

他指出，各地的经济社会发展、财力状况、消费水平差异比较大，不可能采取“一刀切”的办法拉平。各地养老保险基金结余也不平衡，仅东部地区就占一半以上，而一些中西部地区还需要中央转移支付，还有其他一些问题，比如信息化建设、管理差异等，都要认真考虑问题、精心设计，照顾到各个方面利益的平衡。

在被问及机关事业单位养老制度改革的难点时，胡晓义也坦承确实很难，“说心里话，我直接参与的改革当中，这件事是综合性最强的，我从来没有遇到过这么多个系统往一块儿交叉，然后都要把各个利益群体尽可能地摆平，所以我自己也面临一个巨大挑战。”

他指出，跨出这个制度，首先是相应的配套政策，工资制度怎么完善，如何与养老制度相衔接？这还是机关、事业单位内部的事儿。再往外看，企业职工养老保险，要并轨、要统一，问题很多，非常复杂。

再进一步，除了职工，还有其他社会群体，如城乡居民的养老保险怎么考虑？低保家庭怎么考虑？所以是非常复杂的系统工程。

此外，面对中国未富先老的现实，如何实现养老资金的保值增值，不仅事关社会政局稳定，更会波及资本市场。

“养老金保值增值需要采取多种措施，不仅包括多渠道筹资，也包括对节余基金的投资运营和增值保值，已列入改革的顶层设计，有可能会尽快提出解决方案供中央决策。”胡晓义称。