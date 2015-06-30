中国人社部：养老保险基金入市对股市影响将平缓和循序渐进

路透北京6月30日 - 中国人力资源和社会保障部新闻发言人李忠周二表示，养老保险基金进入股市不可能很快达到投资比例的上限，对股市会产生一定影响，但这种影响是平缓和循序渐进的。

“在实际运营中，进入股市的基金规模和时点不是由政府来直接操作的，而是由授权受托的市场机构来具体运作，而且也不可能很快达到投资比例的上限。”他在人社部新闻发布会上表示。

截至2014年底，中国养老保险基金结余为3.5万亿元人民币。按照此前政策，基金投资范围严格限定于银行存款和买国债，禁止投入其他金融和经营性事业，在保障基金安全同时，确实也存在投资渠道偏窄、基金贬值缩水的问题。

“应该说，现在养老基金进行市场化、多元化投资运营，是形势发展的客观要求，现在的时机也是有利的。”李忠称。

中国股市此前连续大跌，沪综指.SSEC11个交易日累积最大下跌1,300余点，市场对于养老金入市的呼声渐高。

中国人力资源和社会保障部周一稍晚公布基本养老保险基金投资管理办法的征求意见稿，提出基本养老保险基金投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品的比例，合计不得高于基金资产净值的30%，且不得直接投资于权证；意见反馈截止时间为7月13日。（完）

(发稿 乔艳红；审校 曾祥进)

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