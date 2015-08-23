中国基本养老保险基金投资办法获批 养老金入股市成行

路透上海8月23日 - 中国《基本养老保险基金投资管理办法》在前期公开向社会征求意见后，日前由国务院正式印发，自印发之日起施行。这意味着基本养老金投资股市已获得放行。

中国政府网周日刊登的该管理办法显示，养老基金限于境内投资，投资范围除银行存款、中央银行票据、同业存单，国债、政策性银行债券等固定收益类产品外，还包括上市流通的证券投资基金，股票，股权，股指期货，国债期货等。

养老基金还可参与国家重大工程和重大项目建设的投资，以及对国有重点企业改制和上市进行股权投资，范围限定为中央企业及其一级子公司，以及地方具有核心竞争力的行业龙头企业，包括省级财政部门、国有资产管理部门出资的国有或国有控股企业。

办法称，基本养老金投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品的比例，合计不得高于养老基金资产净值的30%。养老基金不得用于向他人贷款和提供担保，不得直接投资于权证，但因投资股票、分离交易可转换债等投资品种而衍生获得的权证，应当在权证上市交易之日起10个交易日内卖出。

养老基金资产参与股指期货、国债期货交易，只能以套期保值为目的。在任何交易日日终，所持有的卖出股指期货、国债期货合约价值，不得超过其对冲标的的账面价值。而投资国家重大项目和重点企业股权的比例，合计不得高于养老基金资产净值的20%。

办法规定，受托机构按照养老基金年度净收益的1%提取风险准备金，专项用于弥补养老基金投资发生的亏损，余额达到养老基金资产净值5%时可不再提取。风险准备金与本金一起投资运营，单独记账，归委托人所有。

目前基本养老金只能投资银行存款、购买国债等，已不能适应基金保值增值的需要。随着中国人口老龄化挑战越来越大，养老基金支付缺口逐步加大。外界一直呼吁地方养老金能够效仿全国社保基金，扩大股市及股权投资等投资渠道，提高基金的投资收益率。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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