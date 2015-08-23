中国基本养老保险基金投资办法获批 养老金入股市成行

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海8月23日 - 中国《基本养老保险基金投资管理办法》在前期公开向社会征求意见后，日前由国务院正式印发，自印发之日起施行。这意味着基本养老金投资股市已获得放行。
中国政府网周日刊登的该管理办法显示，养老基金限于境内投资，投资范围除银行存款、中央银行票据、同业存单，国债、政策性银行债券等固定收益类产品外，还包括上市流通的证券投资基金，股票，股权，股指期货，国债期货等。
养老基金还可参与国家重大工程和重大项目建设的投资，以及对国有重点企业改制和上市进行股权投资，范围限定为中央企业及其一级子公司，以及地方具有核心竞争力的行业龙头企业，包括省级财政部门、国有资产管理部门出资的国有或国有控股企业。
办法称，基本养老金投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品的比例，合计不得高于养老基金资产净值的30%。养老基金不得用于向他人贷款和提供担保，不得直接投资于权证，但因投资股票、分离交易可转换债等投资品种而衍生获得的权证，应当在权证上市交易之日起10个交易日内卖出。
养老基金资产参与股指期货、国债期货交易，只能以套期保值为目的。在任何交易日日终，所持有的卖出股指期货、国债期货合约价值，不得超过其对冲标的的账面价值。而投资国家重大项目和重点企业股权的比例，合计不得高于养老基金资产净值的20%。
办法规定，受托机构按照养老基金年度净收益的1%提取风险准备金，专项用于弥补养老基金投资发生的亏损，余额达到养老基金资产净值5%时可不再提取。风险准备金与本金一起投资运营，单独记账，归委托人所有。
目前基本养老金只能投资银行存款、购买国债等，已不能适应基金保值增值的需要。随着中国人口老龄化挑战越来越大，养老基金支付缺口逐步加大。外界一直呼吁地方养老金能够效仿全国社保基金，扩大股市及股权投资等投资渠道，提高基金的投资收益率。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。