养老金入市将给A股带来巨额长线资金 短期提振有限

路透上海8月24日 - 中国《基本养老保险基金投资管理办法》在前期公开向社会征求意见后，日前由国务院正式印发并施行。这意味着基本养老金投资股市已获得放行。

不少券商分析师认为，养老金入市将给A股市场带来大量的长线资金。不过考虑到建仓期及建仓时机选择，养老金入市短期对大盘的提振作用有限，利好股市的作用将在中长期显现。

截止去年末，企业养老保险基金累计结余逾3万亿元人民币。按上述管理办法中提及的基本养老金投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品的比例不超过30%的规定，预计股市最多可迎来约1万亿元的新增长线资金。

以下是部分券商研究或简评摘录：

国泰君安宏观团队： 发布时间超预期，叠加本周流动性释放，维稳股市意图明显。市场普遍预期6月29日发布(征求意见稿)后，需年末才出正式管理办法。此次提前发布，远超市场预期，叠加本周央行通过公开市场逆回购和MLF净投放资金2600亿元，意在提振市场信心，维稳股市。

截止2014年末，企业养老保险基金累计结余30,626亿元，城乡居民基本养老保险基金累计结存3845亿元，仅此两项(不包括机关事业单位工作人员养老金)结余就接近3.5万亿元。扣除预留支付资金外，全国可纳入投资运营范围的资金预计2万多亿元，按股票类投资上限30%计算，最多有6000亿资金可入市。按照保险公司平均股票类投资10%，社保基金20%来估算，预计实际入市资金在15%左右，即3,000亿元。

今后半年逐步建仓，短期影响有限。正式《办法》公布后，地方政府按照流程准备，委托全国社保基金理事会选择合适的投资机构，然后3000亿资金逐步建仓。相比每日1万亿的成交量，基本养老金投入股市总体资金量有限，而且是分批投入，短期对股市影响不大，对性价比高的蓝筹有一定利好。

长期利好股市，信用债成最大赢家。从长期来看，此次《办法》的公布，是长期养老金改革的一步，今后随着改革的推进和人口老龄化导致的养老金规模的膨胀，各类养老金将长期持续流入股市。对股市而言，引入长期稳定的机构投资者，能够完善投资者结构，有利于稳定市场预期和股市价值发现能力。由于之前基本养老金仅能投资银行存款和国债，此次《办法》实行后，债券类投资投资规模可达净资产的135%，收益更高的信用债将更受亲眯，新增需求可能万亿以上。

安信证券大金融研究团队：

万亿“大蛋糕”带来巨大市场前景。截至2014年末，城镇职工和城乡居民基本养老保险基金累计结余3.5万亿元，据测算，扣除预留支付资金外，全国可纳入投资运营范围的资金总计2万多亿元，资管行业迎来巨大的市场增量。

托管人和投资管理人两类资质将成为市场竞争焦点。根据《管理办法》规定，投资管理人必具备全国社会保障基金、企业年金基金投资管理经验，或者具有良好的资产管理业绩、财务状况和社会信誉，目前全国社保基金理事会有18家外部投资管理人，企业年金管理方面有21家投资管理人，其中包括6家保险机构，随着未来基本养老金委托规模的扩大，托管人和投资管理人数量有望扩容，基本养老金即将进入全面委托投资时代。

保险资管公司在基本养老金投资管理市场方面将具备显着优势。基本养老基金在资金期限、风险偏好度、收益目标方面与保险资金存在一定程度的相似性，凭借长期以来在资产负债匹配方面的管理经验，保险资管公司在基本养老金投资管理市场将具有显着优势。

短期内对股市影响较小，长期来利于改善投资者结构，源源不断提供增量资金。根据《管理办法》，允许养老金投资股票，但比例不得高于30%，有望为股市带3,000-5,000亿元的长期稳定增量资金，尤其利好绩优蓝筹股，也有利于改善投资者结构，根据以往企业年金和社保基金入市经历来看，从公布办法到实际开展投资需要一年左右时间，因此短期内对股市实质影响有限，更多是在预期层面的影响。重点推荐：中国平安/中国人寿/新华保险/中国太保。

申银万国策略团队：

养老金入市对于市场博弈格局的影响将是深远的，从长期来看，养老金、社保及汇金等国家队的长线资金规模有望达1万亿元，追求相对收益、投资风格灵活的私募规模目前为1.2万亿元，追求相对收益的公募基金资产规模约1.5万亿元，这样A股市场投资者结构将呈现三足鼎立的格局，真正价值投资者比例提升，以后讲故事、市值管理的效果会减弱，当前市场纯交易博弈的情况也会极少出现。不过在当前高估值的位置上，这种深远的影响不应体现为股价的上行。

养老金入市只是插曲而已，只是大趋势中强化或弱化趋势的事件。而这类事件很难成为市场的主要矛盾。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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