版本:
中国
中国财经 | 2015年 8月 28日 星期五 11:19 BJT

中国政府将尽快安排2万亿元人民币地方养老金展开投资

路透北京8月28日 - 中国人力资源和社会保障部副部长游钧周五称，将尽快启动地方养老金的投资，将向股票和其他资产投资2万亿元人民币(3,130.5亿美元)。

中国政府上周末表示，将首次允许养老金投资股市，此举有可能推动数千亿元人民币资金进入中国股市。

最多30%的资金可投向股市、股票基金和平衡型基金。其余可投向中国国内的可转债、货币市场工具、资产支持证券、指数期货和债券期货，以及大型基建项目。

财政部副部长余蔚平在记者会上表示，中央政府将对地方社保金的投资提供税收优惠待遇，同时保护社保金安全并分散投资。(完)

(编译 白云/徐文焰；审校 蔡美珍/许娜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐