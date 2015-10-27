中国养老保险基金投资运营有望于2016年启动--人社部

路透北京10月27日 - 中国养老金入市有望于明年启动。人力资源和社会保障部周二表示，将按照2016年启动实施的目标，尽快出台委托投资资金归集和划拨的办法，按统一流程归集划拨地方养老保险基金的结余资金。

人社部发言人李忠在发布会上称，下一步将继续实施机关事业单位养老保险制度改革，推进养老保险顶层设计研究，形成养老保险改革总体方案、职工基础养老金全国统筹方案等成果。

他表示，《基本养老保险基金投资管理办法》出台，基本养老保险基金投资运营工作取得突破性进展，接下来还将继续推动相关工作。

谈及基本养老金全国统筹，李忠表示，按照目前的管理体制，养老保险基金分布在省、市、县三级，将分布在各地的结余资金，特别是分布在市县的结余资金逐级归集到省一级，是开展养老保险基金投资运营的重要前提。

现在人社部正在会同财政部研究制定委托投资资金归集和划拨的办法，规范资金在委托地方和受托机构之间划入和划出的流程，明确委托地方和受托机构协议签署的有关要求。各地的结余资金都将按照统一的流程进行归集和划拨。

“我们将抓紧开展工作，按照2016年启动实施的目标，尽快出台办法，确保地方委托投资资金及时到位。”李忠说道。

中国人力资源和社会保障部副部长游钧此前表示，将尽快启动地方养老金的投资，将向股票和其他资产投资2万亿元人民币(3,130.5亿美元)。

《基本养老保险基金投资管理办法》今年8月由国务院正式印发，自印发之日起施行。这意味着基本养老金投资股市已获得放行。（完）