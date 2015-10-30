中国今年养老健康支出占GDP约7% 2050年料升至约15%--IMF报告

路透北京10月30日 - 中国宣布全面放开二孩政策后，国际货币基金组织（IMF）周五发布报告称，预计2015年中国养老金和健康支出占到国内生产总值（GDP）的7%左右，2050年将会超过GDP的15%，而2100年这一数字将占GDP的20%左右。

IMF与中国社会科学院人口与劳动经济研究所周五联合发布报告称，人口收缩带来的财政挑战中，首当其冲的是养老和健康支出。发达国家的养老金和医疗健康支出会从2015年GDP的15%增加到2100年的占GDP的近25%，发展中国家的这一数字会从5%左右增长到15%以上。中国的增长曲线则更为陡峭。

中国社会科学院劳动与人力资本研究室主任都阳在报告发布会上表示，中国的生育率水平已经非常低了，TFR（综合生育率）在1.4%-1.5%之间。同时老龄化的水平已经很高，2014年65岁以上老人的水平超过10%。中国养老和健康的支出增长会超过发达国家。

都阳并认为，中国老龄化的危机来自两方面。第一个是养老体制还不完善，很多老龄人口的保障水平很低，未来体制的完善和建设需要增加投入。第二个是养老资源不足，人均收入水平低，这让养老的挑战更加明显。

面对人口缩减给财政带来的挑战，IMF财政事务部主席Vitor Gaspar表示，各国至少还有三种政策选择：提高生育率、改革劳动力市场、控制养老成本。

Vitor Gaspar称，提高生育率对发达国家而言可以在2100年将养老和健康医疗支出占GDP的比重减少近4%，对中国而言也可以减少3.5%。如果在2015-2100年各国将退休年龄推迟五年，2100年减少的养老支出将占GDP的2%左右。控制养老成本过快增长也能在2100年将这项支出占GDP的比重减少3%-4%。

根据联合国的最新测算，世界人口在2100年前会达到峰值。目前已经有16个发达国家、4个欠发达国家已经出现了人口收缩。本世纪末，70%的发达国家和将近70%的欠发达国家将出现人口收缩。（完）