养老金投资配套政策将推出 今年启动投资运营--中国人社部部长

路透上海3月10日 - 中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民在全国人大和政协两会期间表示，国务院去年已经通过了《基本养老保险基金投资管理办法》，目前正在制定相应的配套措施和一些细则办法，这些配套政策会陆续推出，今年会启动投资运营。

中国证券报周四引述尹蔚民称，目前，全国范围内已有广东和山东两个省试点了养老金委托投资运营，两个省的投资运营效果都非常好。基础养老金全国统筹方案经过大量调研和测算，基本思路已经形成，能否在今年推出还需根据工作进展情况确定。

而对于养老金是否存在缺口问题，尹蔚民表示，从全国层面看，养老金不存在缺口。

他并谈到，会采取一系列有效措施，努力保持就业稳定。包括：努力开发就业岗位，就业政策与宏观经济政策协同推进，特别是新经济发展创造更多的就业机会；多措并举，妥善做好下岗职工分流安置。

此外继续实施大学生就业促进计划、创业引领计划等，积极推进以高校毕业生为主的青年群体就业工作；大力加强职业培训，提高就业能力和职业转换能力；积极推进就业服务体系建设，为就业者提供高效便捷的服务。

中国《基本养老保险基金投资管理办法》在公开向社会征求意见后，去年8月由国务院正式印发，自印发之日起施行。这意味着基本养老金投资股市已获得放行。（完）