中国推进机关事业单位养老保险制度改革 从制度和机制上化解双轨制

路透北京12月24日 - 中国饱受诟病多年的养老“双轨制”有望从制度和机制上化解。国务院副总理马凯表示，将推进机关事业单位养老保险制度改革，建立与城镇职工统一的养老保险制度。改革的基本思路是“一个统一、五个同步”。

人民日报援引马凯向全国人大常委会报告统筹推进城乡社会保障体系建设工作情况时的讲话称，“一个统一”，即党政机关、事业单位建立与企业相同基本养老保险制度，实行单位和个人缴费，改革退休费计发办法，从制度和机制上化解“双轨制”矛盾。

“五个同步”，指机关与事业单位同步改革，职业年金与基本养老保险制度同步建立，养老保险制度改革与完善工资制度同步推进，待遇调整机制与计发办法同步改革，改革在全国范围同步实施。

“虽然社会保障体系基本形成，但在制度建设和实施中仍然存在一些亟待解决的矛盾和问题，有些还比较突出。”马凯称，社会保障制度涉及面广，社会关注度高，事关改革发展稳定全局，顶层设计需要科学论证、广纳民智。切实做好社会保障制度顶层设计。

马凯指出，目前全国还有1亿多人没有参加基本养老保险，社会救助制度覆盖面还不够，特别是失能、半失能老人护理和事实无人抚养儿童的基本生活保障问题比较突出。

待遇差别仍然较大。由于机关事业单位仍实行单位退休养老制度，与企业职工养老保险制度“双轨”运行，待遇差距矛盾突出，社会反响强烈。 适应流动性不够。可持续性不强。社会保障筹资渠道仍偏窄。目前各项社会保险缴费比例已经较高，财政投入大幅度增加，但面对老龄化高峰的迫近，养老抚养比持续增高，医疗费用上涨，给社保基金长期收支平衡带来了很大压力，急需进一步拓宽筹资渠道。 报告提出，国家将实施全民参保登记计划，加快实现城乡基本养老保险人员全覆盖。力争使基本养老保险制度覆盖人数在2017年达到9亿人，到2020年达到10亿人左右，将覆盖率由目前的80%提高到95%。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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