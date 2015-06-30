中国养老金投资股市投资比例将不高于30% 对市场影响料平缓（更新版）

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路透北京6月30日 - 中国人力资源和社会保障部周一稍晚公布基本养老保险基金投资管理办法的征求意见稿，提出基本养老保险基金投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品的比例，合计不得高于基金资产净值的30%，且不得直接投资于权证；意见反馈截止时间为7月13日。

人民日报援引人保部相关负责人讲话称，按照安全第一的原则，《投资办法》对严格控制风险从五个方面作了制度安排和政策规范；其中明确目前只在境内投资，并严格控制投资产品种类，同时建立风险准备金，专项用于弥补养老基金投资发生的亏损。

该负责人并强调指出，这里的“30%”规定的是养老基金投资股市的上限比例，重点仍是合理控制投资风险。在实际运营中，进入股市的资金规模和时点，不是由政府直接操作的，而是由授权受托的市场机构具体运作，而且也不可能很快达到投资比例上限。

“因此，养老基金投资运营对股市会产生一定影响，但这种影响是平缓和循序渐进的。”上述人士表示，“（完善养老基金投资政策）有利于盘活存量资金，促进经济发展，应对经济下行压力。”

人保部网站刊登的办法意见稿全文并明确，拟投资的基本养老保险基金包括企业职工、机关事业单位工作人员和城乡居民养老基金，且限于境内投资，同时投资于不同资产的比例要符合相关规定。

“养老基金投资应当坚持市场化、多元化、专业化的原则，在保证基金资产安全性、流动性的前提下，实现保值增值。”意见稿指出。

意见稿同时明确了不同资产的投资比例，其中投资银行活期存款，一年期以内（含一年）的定期存款，中央银行票据，剩余期限在一年期以内（含一年）的国债等资产的比例，合计不得低于基金资产净值的5%。

而投资于一年期以上的银行定期存款，剩余期限在一年期以上的国债，金融债，企业债，地方政府债券等资产的比例，合计不得高于基金净值的135%。

另外，养老基金投资国家重大项目和重点企业股权的比例，合计不得高于基金资产净值的20%。

中国的社会保险基金包括养老、医疗、工伤、失业、生育保险五项。这次《投资办法》规定投资运营的基金专指基本养老保险基金。

截至2014年底，城镇职工基本养老保险基金累计结余3.18万亿元，城乡居民养老保险基金累计结余0.38万亿元，合计约3.5万亿元。但这些资金要有一部分用于当期的待遇支付或支付准备，不可能全部投资。

而全国社会保障基金年报则显示，该基金去年共计实现投资收益率为11.69％，自成立以来的年均投资收益率8.38%，去年权益投资收益额1,424.60亿元，收益率高出其年均投资收益率3.31个百分点。

**安全第一**

始于去年下半年的中国股市大幅上涨趋势，在创下七年高点后便掉头向下，两周来上证综指.SSEC已大幅下挫逾20%。在这种背景下，意见稿的出台一方面被市场认为是政府的“救市”举措，另一方面则担心基金的投资安全。

人民日报援引人保部社会保障研究所所长金维刚介绍说，此次出台养老保险基金投资管理办法，是养老基金市场化运营的一个突破，有利于基金的保值增值，有利于养老保险制度的长期可持续发展。

“养老基金是百姓的养命钱，安全性是投资管理的大前提，相关部门将加强监督，稳妥地推进市场化。”金维刚表示。

该报并援引人保部相关负责人称，中国资本市场监管也逐步规范，为养老基金投资创造了较好的外部环境，养老基金进行市场化、多元化投资运营是形势发展的客观要求，时机也是有利的。

此外，办法还指出，省、自治区、直辖市养老基金结余额，可预留一定支付费用后，确定具体投资额度，委托国务院授权的机构进行投资运营。这其实为市场所预期的地方养老金交给全国社保基金投资管理留下了伏笔。

两位熟悉情况的消息人士周日对路透表示，地方社保金划拨给全国社保基金统筹管理的方案已获得中国国务院通过，方案最快将在年底之前落实。此次纳入全国社保统筹管理的地方社保资金规模约在两万亿元人民币。（完）

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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