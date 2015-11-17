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路透中文国际短讯 | 2015年 11月 17日 星期二 13:18 BJT

中国全国社保资金去年缺口逾3000亿元 年末滚存结余5.16万亿

中国财政部周一公布的2014全国社会保险基金决算说明显示，在扣除财政补贴及利息等后，去年社保资金缺口超过3,000亿元。去年末全国社会保险基金滚存结余51,635亿元人民币。社保资金面临巨大缺口，每年国家需投入大量财政补贴。路透

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