中国民政部与国开行联合推进养老服务体系 应对人口老龄化

路透北京4月23日 - 为应对人口老龄化，中国民政部周四与中国国家开发银行联合发文推进养老服务体系建设，双方建立开发性金融支持社会化养老服务体系建设工作联动机制，开发银行养老项目贷款期限根据项目偿债能力分析确定，最长可达15年。

刊登在民政部网站新闻稿指出，为积极应对人口老龄化、加快发展养老服务业，开发性金融支持社会养老服务体系建设的实施意见将引领建设具有中国特色的养老服务体系。

民政部和国开行的合作重点支持领域为社区居家养老服务设施建设项目、居家养老服务网络建设项目、养老机构建设项目、养老服务人才培训基地建设项目和养老产业相关项目等五大类。

“开发银行充分发挥开发性金融中长期融资优势，积极开展养老项目开发、评审、审批及贷款发放和贷后管理。开发银行养老项目贷款期限根据项目偿债能力分析确定，最长可达15年，宽限期最长可达3年。”意见指出。

《意见》要推动构建“政府引导、金融支持、社会参与、市场运作”的社会养老服务发展体制机制，且民政部门和开发银行共同建立广泛的项目入口机制，民政部门充分发挥行业主管部门组织协调优势，向开发银行推荐养老项目，提供政策指导，并协助进行项目初选和贷后管理。

新闻稿并指出，民政部和国家开发银行将建立开发性金融支持社会养老服务体系建设工作联动机制，建立信息共享和沟通协调机制，联合开展项目调研和课题研究工作；不定期召开工作协调会，监督合作项目的执行情况，协调解决合作中出现的问题。

中国国土资源部此前表示，新建养老服务机构项目用地涉及新增建设用地，符合土地利用总体规划和城乡规划的，应当在土地利用年度计划指标中优先予以安排；同时对闲置土地依法处置后由政府收回的，可优先用于养老服务设施用地。

中国民政部部长李立国此前称，2013年中国老年人口将突破2亿人，到2025年和2034年将分别突破3亿和4亿，应统筹考虑养老服务产业发展战略。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。