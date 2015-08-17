中国9家保险公司计划投资612亿元建25个保险养老社区项目--报载

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月17日 - 中国金融时报周一援引中国保监会主席项俊波称，截止今年二季度末，保险业共有9家保险公司已投资或计划投资25个保险养老社区项目，计划投资金额612亿元，实际已投资金额199亿元。保险业将从提供资金支持、风险保障、服务衔接等方面全方位参与养老服务业发展。
他并表示，鼓励保险业以投资新建、参股、并购、租赁等方式投资养老服务产业；为各类养老机构提供风险保障服务，发展与养老机构经营管理相衔接的养老机构综合责任保险等；并发展老年人医养结合综合养老保障计划。
“由于养老社区投资规模大、周期长、不确定性因素多，因此要制定标准流程，建立保险业务经营与养老社区经营的风险隔离机制。”项俊波称。
他谈到，在发展老年人医养结合综合养老保障计划方面，可发展面向老年人的医养结合保险产品，包括医疗保险、护理保险、意外伤害保险、住房反向抵押养老保险等。同时丰富产品保障功能，完善保单贷款、多样化养老金支付形式等配套的金融服务功能。
他并称，保险业应进一步发挥资产、产品和客户优势，加快探索和投资新建养老社区等方式参与养老服务业发展。（完）
(发稿 王蕾；审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。