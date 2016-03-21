版本:
中国
中国财经 | 2016年 3月 21日 星期一 16:16 BJT

中国推动合条件养老服务企业上市 引导对小微养老企业信贷支持

路透北京3月21日 - 中国央行联合五部门周一表示，中国将加大对养老服务业发展的金融支持力度，推动符合条件的养老服务企业上市融资。

中国央行网站刊登的央行联合民政部、银监会、证监会、保监会等部门发布“关于金融支持养老服务业加快发展的指导意见”称，支持处于成熟期的优质养老服务企业通过发行企业债、公司债、非金融企业债务融资工具等方式融资。

央行表示，将运用支小再贷款、再贴现工具，引导金融机构加大对小微养老服务企业的信贷支持。

在融资方面，指导意见指出，支持各地采取政府和社会资本合作（PPP）模式建设或发展养老机构；鼓励有条件的地区探索建立养老产业投资引导基金。

此外，意见指出，将大力拓展企业年金、商业团体养老保险等企业补充养老保险，并将开展个人税收递延型商业养老保险试点。（完）

(发稿 李贺；审校 杨淑祯)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐