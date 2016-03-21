中国推动合条件养老服务企业上市 引导对小微养老企业信贷支持

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京3月21日 - 中国央行联合五部门周一表示，中国将加大对养老服务业发展的金融支持力度，推动符合条件的养老服务企业上市融资。
中国央行网站刊登的央行联合民政部、银监会、证监会、保监会等部门发布“关于金融支持养老服务业加快发展的指导意见”称，支持处于成熟期的优质养老服务企业通过发行企业债、公司债、非金融企业债务融资工具等方式融资。
央行表示，将运用支小再贷款、再贴现工具，引导金融机构加大对小微养老服务企业的信贷支持。
在融资方面，指导意见指出，支持各地采取政府和社会资本合作（PPP）模式建设或发展养老机构；鼓励有条件的地区探索建立养老产业投资引导基金。
此外，意见指出，将大力拓展企业年金、商业团体养老保险等企业补充养老保险，并将开展个人税收递延型商业养老保险试点。（完）
(发稿 李贺；审校 杨淑祯)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)