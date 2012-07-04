人民日报：楼市调控态度坚定更须拿出办法

路透北京7月4日电---中国楼市的全面回暖或许已是不争的事实,对此人民日报周三发表评论文章称,楼市调控不能放松,坚定态度的同时,有关部门也需拿出更多办法.

文章称,房价反弹的风险在迅速积聚,必须引起高度重视,市场普遍认为楼市的"价格底"和调控的"政策底"已经双双出现,在买涨不买跌的心理影响下,市场预期的改变会令房价出现趋势性反转的风险进一步加大.

"房地产调控已持续两年多,成绩有目共睹.但要保持这一态势,困难和压力也不断加大.如果价格反弹,楼市再次出现'越调越涨'的尴尬局面,前期调控成果可能毁于一旦."文章称.

近期,国务院、住建部、银监会等纷纷表态,一面澄清市场关於调控要放松的传言,一面重申要坚持房地产调控不动摇.这有利於缓和购房者的恐慌情绪,在一定程度上稳定市场预期.

根据房地产服务企业--易居中国EJ.N旗下中国房产信息集团(CRIC)本周公布的报告显示, 万科(000002.SZ)、中海(0688.HK)、保利(600048.SS)、恒大(3333.HK)在5月和6月市场回暖的情况下,销售业绩大幅增长,这些企业连续两个月均录得超过100亿元人民币的销售额.

文章称,有关部门也需要拿出更多办法.既要继续严格落实差别化的信贷税收政策和住房限购等措施,更要针对市场变化的特点,动用相关政策储备,在支持首次购房和合理改善需求的同时,加大抑制投资投机性需求的力度.尤其是对松动调控政策、房价出现较大反弹、社会舆论反映强烈的地区,应按照有关规定进行约谈甚至问责.

文章指出,地方政府应该真正把工作重心转移到加快转变发展方式上去,适应市场"退烧"以後正常的土地出让收入、住房成交量和房地产相关税收,逐步减少对房地产业的依赖.

"促进房地产市场长期平稳健康发展是调控的既定目标...这不仅是少数人和少数地方的利益问题,更是事关推进转方式调结构、事关增强人民对政府的信任、事关筑牢执政基础的重大问题.房地产调控,任务仍未完成,不能放松,更不能反复."文章称.

中国指数研究院最新公布数据显示,6月百城新建住宅均价同比续降,但环比结束九连跌,北京等十大城市均价环比涨幅高於全国水平.(完)

--发稿 苏丹;审校 沈燕/杨淑祯

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