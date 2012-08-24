中国官媒称宏观调控仍有较大余地

路透北京8月24日电---针对中国经济增速下滑的忧虑,人民日报周五头版刊登评论文章称,尽管国际国内形势依然严峻,经济下行压力仍然较大,但经济发展的基本面是好的,各项经济指标总体上处於预期之内,宏观调控政策还有较大回旋余地.

文章称,要充分估计经济运行中已经显现以及潜在的问题、困难和风险.对一些不确定性因素可能带来的新冲击,既做好应对短期突发影响的准备,也做好长期打算,提高抵御风险的能力.

"不能认为经济增速趋稳,就是最困难的时期已经过去;不能认为物价涨幅回落,保持物价稳定、抑制通货膨胀就可以高枕无忧;更不能认为一些关键领域的宏观调控和改革措施初见成效,就可以放松甚至放手."文章称.

文章分析指出,向外看,国际金融危机的深层次影响还在不断显现,世界经济复苏一波三折,脆弱的市场信心更不易恢复,极易导致国际外汇、证券、大宗商品等市场持续波动,全球经济增长低迷可能还会持续较长一段时间.

向内看,中国经济趋稳的基础尚不稳固,扩大有效需求面临不少制约因素,企业生产经营困难加大,结构调整任务艰巨,实现全年农业丰收尚存在不确定因素,经济下行压力仍然较大.

在正视风险的同时也看到机遇,经济发展的基本面是好的,企业抗风险能力正在逐步增强.从发展阶段上看,中国仍处於重要战略机遇期,工业化、信息化、城镇化和农业现代化深入推进,经济发展的动力巨大、潜力巨大.

因此要坚持稳中求进的工作总基调,把稳增长放在更加重要的位置,以扩大内需为战略基点,以发展实体经济为坚实基础,以加快改革创新为强大动力,以保障和改善民生为根本目的,统筹当前与长远,更加注重拓宽增长空间.

中国二季度GDP(国内生产总值)同比增幅7.6%,延续了近两年的下行态势,是1992年以来增长回调时间最长的一次.市场对中国经济何时见底的判断亦存分歧.(完)

--发稿 沈燕; 审校 黄凯

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