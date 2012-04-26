中国官媒称南海问题不能国际化

路透北京4月26日电---就中国和菲律宾舰船近期在南海的对峙僵局,人民日报周四发表评论文章称,在南海问题上,中国有自己的原则立场,争议问题只能通过声索国之间的双边谈判解决,不能国际化.

人民日报署名为钟声的文章称,南海成为个别地区国家及其背後外部力量表演的舞台已有时日,其目的在於将南海问题国际化.

"南海问题国际化是一种战略短视,是以破坏和平稳定大局为代价的情绪放纵,是今朝有酒今朝醉的破落户心理,是企图扰乱一个大国和平发展进程的冒险."

文章指出,南海问题国际化意味着将个别国家之间的矛盾扩大化,破坏来之不易的地区合作成果;并胁迫地区国家选边站队,不负责任地将自身压力转嫁给他国;还意味着请来外部力量仲裁亚洲事务,使局势更加复杂,甚至有可能滑向不可控的边缘.

近期南中国海局势升级,中国海监船和菲律宾海岸警卫队舰船在黄岩岛海域的对峙事件已进入第三周.菲律宾外长稍早称将把黄岩岛问题提交国际海洋法法庭.

中国外交部对南海问题重申,黄岩岛是中国固有领土,并指出中国长期行使和维护对黄岩岛的领土主权,从来没有也不可能影响到南海的航行自由.菲律宾对黄岩岛提出毫无根据的领土要求是导致黄岩岛局势出现复杂状况的根本原因.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良

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