中国官媒称“油气电”价改需突破涨价思维

路透北京5月7日电---人民日报周一发表评论文章称,中国"油气电"的市场化改革不能局限於涨价,要引入竞争机制,破除垄断,公开成本,完善监管,从而实现企业利益和民生改善的共赢.

此前,中国汽油价格屡创新高、水价和气价也历经上涨,而一些价格调整方案信息不够透明等问题则引发了种种议论.因而需公开成本,对公众坦诚相对.

"涨价从来不是价格改革的初衷,要突破逢听(听证)必涨、逢改必涨的价改思维,亟须建立一个利益相关方参与互动、博弈充分的价格形成机制,以此走出'一改就涨、越改越涨'的怪圈,实现企业利益和民生改善的共赢."评论指出.

评论并认为,改革不能只在涨价上打算盘,更要在企业和行业的层面发现问题,提高企业管理水平和运营效率,积极转变发展方式,才能从根本上缓解成本压力.

同时,资源类产品具有公益性,又处於产业链上游,屡屡上调难免产生涨价的蝴蝶效应,难保其他行业不借此跟风涨价,最终让老百姓的生活成本水涨船高.

"因此,只有诚实坦率地把事实(成本和价格调整方案信息)说清楚,把道理讲明白,才能纾解公众的焦虑."评论称.

为理顺资源类产品的价格机制,从今年6月开始,中国将实行居民阶梯电价,目前已有近20个省市公布了听证方案.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。