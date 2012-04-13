中国官媒称决不允许有凌驾于党纪国法之上的“特殊党员”

路透北京4月13日电---针对原重庆市委书记薄熙来同志严重违纪问题立案调查,人民日报周五头版继续刊登评论员文章称,中国是社会主义法治国家,法律的尊严和权威不容践踏,决不允许有凌驾于党纪国法之上的"特殊党员",不论涉及到谁,只要触犯法律,都将依法处理,决不姑息.

文章称,日前中共中央对薄熙来同志严重违纪问题立案调查、公安机关公布对尼尔·伍德死亡案进行依法复查结果并将犯罪嫌疑人移送司法机关.体现出法律面前人人平等,制度面前没有特权、制度约束没有例外,任何人触犯法律都将受到严肃追究和严厉惩处.

"无论是作出依法依纪予以彻底查清的果断决策,还是贯彻法律面前人人平等的法治原则,无论是采取正确有力的各项措施,还是将相关情况及时向社会公布,中央的处理决定既是落实从严治党的根本要求,也是维护社会主义法治的必然之举."文章称.

中国将於今年下半年召开十八大,选举新一届国家领导人,政治敏感期使得任何高层人事变动备受关注.

文章指出,当前中国正处於社会转型和经济结构调整的重要时期,面对体制转轨、社会转型、思想多样、利益多元的新形势,只有所有社会成员都自觉遵守法律、维护法律尊严,才能维护正常社会秩序、创造良好社会氛围,才能更好地化解矛盾纠纷、维护社会稳定.

"王立军事件、尼尔伍德死亡案件和薄熙来严重违纪问题再次警示我们,只有坚决执行党的纪律、遵守国家法律,立身不忘做人之本、为政不移公仆之心、用权不谋一己之私,在任何情况下都不逾越法律、纪律和道德的底线."文章称.

鉴於前重庆市委书记薄熙来涉嫌严重违纪,中共中央决定停止其担任的中央政治局委员、中央委员职务,由中共中央纪律检查委员会对其立案调查.薄熙来的妻子薄谷开来因涉嫌故意杀人犯罪,已经移送司法机关.

其後人民日报连续刊登评论员文章.周四的评论员文章称,中国决定对薄熙来严重违纪问题立案调查和公安机关对尼尔·伍德死亡案件依法复查,体现了实事求是的政治勇气.

今年2月6日,发生了重庆市副市长王立军私自进入美国驻成都总领事馆并滞留的严重政冶事件.对王立军反映的2011年11月15日英国公民尼尔·伍德在重庆被发现死亡一案,公安机关高度重视并宣布进行复查.

尼尔·伍德本名Neil Heywood,是一名英国商人.英国政府曾要求中国调查其死因.(完)

--发稿 沈燕; 审校 毕晓雯

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