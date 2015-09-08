专访：山东东明石化与拉美签署长期石油供应协议--高管

路透新加坡9月8日 - 中国最大的独立炼厂--山东东明石化集团有限公司的一名高管称，为了对冲未来5-10年的油价上涨，该公司考虑与拉美产油国达成长期供应协议。

印度、日本和韩国等国家越来越多的炼厂为了扩大供应选择，转而选用价格更低的拉美石油，东明石化也加入了这个趋势。

鉴于全球供应充足，指标油价LCOc1Clc1跌至六年最低，“当前从现货市场采购的好处更多，”东明石化董事兼副总裁张留成周一对路透表示。

“但未来5-10年，我们将采用时间更长的协议，”他说，并表示预计油价将会上涨。

张留成说，东明石化已经签署购买拉美石油的年度协议，但拒绝透露是哪些国家。

他说，进口石油使得东明石化的产能利用率可以在90%的水平。该公司希望申请向亚洲出口汽油和柴油的配额。

“如果我们的产品只在国内销售，我们将要和中石化、中石油争夺市场份额，我们希望在国际市场找到出路。”张留成说。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)

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