专访：山东东明石化与拉美签署长期石油供应协议--高管

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透新加坡9月8日 - 中国最大的独立炼厂--山东东明石化集团有限公司的一名高管称，为了对冲未来5-10年的油价上涨，该公司考虑与拉美产油国达成长期供应协议。
印度、日本和韩国等国家越来越多的炼厂为了扩大供应选择，转而选用价格更低的拉美石油，东明石化也加入了这个趋势。
鉴于全球供应充足，指标油价LCOc1Clc1跌至六年最低，“当前从现货市场采购的好处更多，”东明石化董事兼副总裁张留成周一对路透表示。
“但未来5-10年，我们将采用时间更长的协议，”他说，并表示预计油价将会上涨。
张留成说，东明石化已经签署购买拉美石油的年度协议，但拒绝透露是哪些国家。
他说，进口石油使得东明石化的产能利用率可以在90%的水平。该公司希望申请向亚洲出口汽油和柴油的配额。
“如果我们的产品只在国内销售，我们将要和中石化、中石油争夺市场份额，我们希望在国际市场找到出路。”张留成说。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
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