成品油价涨幅超预期 但对通胀影响有限（更新版）

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* 中国将自周二起上调成品油价格--行业网站

* 汽柴油价格每吨上调600元人民币

* 涨幅为2009年6月以来最大

* 对通胀影响有限,且料不至于扼杀需求

路透北京3月19日电---行业网站息旺能源(C1)引述消息称,中国国家发改委将自周二(20日)起上调成品油价格每吨600元人民币.中石化一位不愿具名人士亦向路透确认了此消息.

这将是中国年内第二次上调成品油价格,且涨幅超出预期,为2009年6月以来最大.是次调价将令中国成品油价格再创历史新高,但业内人士预计,这对国内通胀影响有限,且料不至于扼杀需求.

"上涨幅度还是超出了多数人的预期,之前普遍都猜要涨300块.这个幅度还是很足够的,调完以後按现在的油价计算,炼化企业只是略亏一点,"中信证券能源行业分析师黄莉莉评价道.

她并称,此次上调时机也是考虑到国内通胀处於下行通道.她援引的研究数据表明,成品油价每上调10个百分点,将影响居民消费价格指数(CPI)上涨0.2个百分点.

息旺能源(C1)网站刊登报导,据中石油(0857.HK)和中石化(0386.HK)消息人士透露,发改委今晚将上调汽柴油零售价600元人民币/吨,汽油约0.44元/升,柴油约0.51元/升,分别上调了6.4和7个百分点.

虽然中国1月居民消费价格指数(CPI)同比升幅大幅反弹至4.5%,但2月涨幅已回落至3.2%,创下自2010年6月来最低位,整体通胀回落趋势并未改变.

C1网站数据显示,以2月7日为基准期,3月16日(上周五)时国际三地原油加权均价连续移动变化率已经达到11.07%,超过国内成品油价格形成机制要求的变化幅度4%,市场普遍预期发改委将於近期调整成品油价.

中国证券报今日报导援引业内人士称,因两会延迟的成品油调价会很快兑现,汽柴油价格涨幅甚至可能达到每吨700元.

"尽管步伐放缓,但经济依然在扩张.石油企业继续建设新炼厂和储油设施,国务院总理温家宝亦承诺如果油价上调,将向部分消费者提供补贴,"上海一石油分析师称.

"我认为一两次的油价上调,不会沉重打击(需求),"他说.

按照现行成品油价格形成机制,除考虑通胀、燃料供需等其他因素外,当国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时,政府可相应调整国内成品油价格.

中国发改委此前决定自2月8日起将汽油、柴油零售价上调300元人民币/吨,为中国今年以来首次调整成品油价格.(完)

--发稿 李然; 审校 乔艳红

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