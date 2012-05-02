中国称菲方关於渔政船“吓唬”菲船说法纯属臆造

中国外长和美国国务卿就双边关系和其它话题交换意见--新华
路透北京2月17日 - 新华社周五报道称，中国外交部长王毅和美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在20国集团(G20)外长会议间隙碰面，就双边关系和其它共同关注的话题交换了意见。
路透北京5月2日电---中国外交部发言人刘为民称,菲律宾方面所谓中国渔政船"吓唬"菲方船只的说法纯属主观臆造.
上周日有记者向中国外交部发言人提问称,据报导,菲律宾外交部发言人称,28日,中国渔政310船返回黄岩岛海域,掀起巨浪"吓唬"菲方船只.中方对此有何评论?
新华援引刘为民在回答记者提问时表示,据向有关部门核实,28日晨,中国渔政310船在黄岩岛海域依法执行公务,菲方关於中国渔政船"吓唬"菲方船只的说法,纯属主观臆造.
刘为民称,"黄岩岛是中国固有领土,我们希望菲方不要继续制造事端,使事态更加复杂."(完)
--发稿 李文科; 审校 林高丽
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