中国驳斥菲律宾官员对中方建设南沙岛礁的指责

路透北京1月12日 - 菲律宾指责中国在南沙岛礁进行建设活动，中国周一予以反驳，称中方的行动完全是中国主权范围内的事情。

菲律宾将军Gregorio Catapang上周对记者称，中国在该地区的工程已经完成一半。

“这可能被用于和平目的以外的用途，让人警觉，”Catapang说道。

中国重申对南沙群岛及其附近海域拥有“无可争辩的主权”。

“中方在南沙岛礁的行动完全是中国主权范围内的事情。”中国外交部发言人洪磊在例行记者会上说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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