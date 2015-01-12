中国驳斥菲律宾官员对中方建设南沙岛礁的指责

韩国总统候选人文在寅称韩国应在解决朝鲜核问题中承担积极角色
路透首尔5月9日 - 韩国总统热门候选人文在寅周二表示，韩国应在外交关系方面承担更为积极的角色，以遏制朝鲜的核威胁，而不是在美国和中国展开会谈时作壁上观。
路透北京1月12日 - 菲律宾指责中国在南沙岛礁进行建设活动，中国周一予以反驳，称中方的行动完全是中国主权范围内的事情。
菲律宾将军Gregorio Catapang上周对记者称，中国在该地区的工程已经完成一半。
“这可能被用于和平目的以外的用途，让人警觉，”Catapang说道。
中国重申对南沙群岛及其附近海域拥有“无可争辩的主权”。
“中方在南沙岛礁的行动完全是中国主权范围内的事情。”中国外交部发言人洪磊在例行记者会上说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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