中国对东盟峰会就南海问题所作表态表示“严重关切”

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月28日 - 中国外交部周二称，对第26届东盟峰会就南海问题所作表态表示“严重关切”。

东盟本周在吉隆坡举行峰会后发表主席声明，称中国在南海进行的填海造地活动“侵蚀信任和信心，可能破坏南中国海的和平、安全和稳定”。

中国外交部发言人洪磊称，中方对东盟峰会就南海问题所作表态表示“严重关切”，南海问题不是中国和东盟之间的问题。

“中方在有关问题上保持了高度克制，”洪磊说道，并称中方始终致力于同直接有关的当事国在尊重历史事实和国际法的基础上，通过谈判协商解决有关争议。

洪磊还表示，长期以来，各国依据国际法在南海享有的航行和飞越自由不存在任何问题，未来也不会有任何问题。

菲律宾总统阿基诺三世周一对东盟领导人发表讲话称，中国“大规模填海造地行动”对地区安全和稳定构成威胁。

洪磊则表示中方南沙岛礁的建设活动完全是中方主权范围内的事。“中方坚决反对个别国家出于一己之私绑架整个东盟和中国—东盟关系并破坏中国—东盟友好合作大局。”洪磊说道。

洪磊还驳斥了菲律宾渔业和水产资源局局长的指责，后者称中国在南沙岛礁建设损坏了当地珊瑚礁，对菲渔民生计造成影响。