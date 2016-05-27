菲律宾总统称中国违反了中菲黄岩岛协议

路透马尼拉5月26日 - 菲律宾总统阿基诺三世周四指责中国违反了美国出面促成的中菲黄岩岛协议。

中国2012年6月控制了黄岩岛，此前菲律宾军舰试图抓扣中国渔民，引发长达三个月的对峙。

阿基诺三世表示，美国迅速介入化解中菲对峙，促成了让两国都撤出船只的“保全脸面的”协议，但只有菲律宾撤出了船只。

“他们的继续存在是我们一直反对的，”阿基诺三世对记者们说道。

“我们认真地遵守了协议。我们希望对方也这样做。”

路透联系中国驻马尼拉大使馆就阿基诺三世的言论置评，但未获回应。

一名参与谈判的菲律宾外交官匿名对路透称，中国从不承认与菲律宾和美国达成了协议。（完）