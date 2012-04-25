中国称南海对峙僵局并非由中方引发

路透北京4月25日电---中国外交部副部长崔天凯周三表示，当前南海对峙僵局并非由中国引发。中国和菲律宾在南海有主权争议海域的紧张局势仍在持续。

在中国与美国高级官员的战略与经济对话下周即将开幕之前，崔天凯在北京的一个记者会上发表了上述评论。

他指出，中方致力於以对话和外交途径，解决该区域的主权争端。

南海拥有丰富的油气资源，同时还是海上运输要道，中国同菲律宾等一些国家就这一海域的主权存在争端。美国曾敦促中国通过多边方式解决争端，但中国表示将以双边方式解决问题。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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