中国称南海对峙僵局并非由中方引发

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月（更新版）
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透北京4月25日电---中国外交部副部长崔天凯周三表示，当前南海对峙僵局并非由中国引发。中国和菲律宾在南海有主权争议海域的紧张局势仍在持续。
在中国与美国高级官员的战略与经济对话下周即将开幕之前，崔天凯在北京的一个记者会上发表了上述评论。
他指出，中方致力於以对话和外交途径，解决该区域的主权争端。
南海拥有丰富的油气资源，同时还是海上运输要道，中国同菲律宾等一些国家就这一海域的主权存在争端。美国曾敦促中国通过多边方式解决争端，但中国表示将以双边方式解决问题。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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