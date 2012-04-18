中国就黄岩岛事件约见菲驻华外交官

英国议员称特雷莎·梅产业新计划缺乏长期思维 或重犯旧错
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透北京4月18日电---中国外交部发言人刘为民表示，中国周三再次约见菲律宾驻华使馆临时代办，就围绕黄岩岛海域出现的紧张局势提出交涉。
中国海监船和菲律宾海岸警卫队船只在黄岩岛海域的对峙事件已进入第二周。
刘为民对记者表示，中国外交部副部长傅莹周日曾“紧急约见”菲律宾驻华使馆临时代办Alex Chua。周三，傅莹再次约谈菲代办。
刘为民表示，傅莹指出，日前菲律宾军舰在黄岩岛袭扰中国渔船渔民引起中方高度关切。
傅莹表示，希望菲方信守承诺，尽快撤出在泻湖内的船只，使黄岩岛海域恢复和平安宁的状态。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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