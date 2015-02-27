中国对菲律宾不再向中国电力工程师发放签证表示关切

中国国家主席习近平向韩国当选总统文在寅致贺电 称愿加强合作
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透北京2月26日 - 菲律宾能源部称，不会再次向16名为菲律宾国家电网工作的中国人发放签证。中国外交部周四对此表示关切。
中国国家电网拥有菲律宾国家电网40%股权。
菲律宾能源部长本周称，到7月，将只有两名中国人继续留在菲律宾国家电网，担任董事。
中国外交部发言人洪磊表示，中国国家电网为菲律宾国家电力建设作出了重要贡献。
“希望菲方公平、公正处理好有关问题，切实维护中国企业在菲合法权益，为外国投资者赴菲创造良好投资环境。”洪磊对记者说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透华盛顿5月9日 - 美国总统特朗普周二突然开除美国FBI局长科米(James Comey)，表示科米无法再有效领导FBI。科米的解职，或为他在去年大选期间对民主党总统候选人希拉里克林顿电邮门调查的政治余波。
路透首尔5月10日 - 韩国联合通讯社报导，韩国总统文在寅已提名全罗南道知事Lee Nak-yon为下任国务总理，并将在周三晚些时候正式宣布。