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时事要闻 | 2015年 2月 27日 星期五 08:47 BJT

中国对菲律宾不再向中国电力工程师发放签证表示关切

路透北京2月26日 - 菲律宾能源部称，不会再次向16名为菲律宾国家电网工作的中国人发放签证。中国外交部周四对此表示关切。

中国国家电网拥有菲律宾国家电网40%股权。

菲律宾能源部长本周称，到7月，将只有两名中国人继续留在菲律宾国家电网，担任董事。

中国外交部发言人洪磊表示，中国国家电网为菲律宾国家电力建设作出了重要贡献。

“希望菲方公平、公正处理好有关问题，切实维护中国企业在菲合法权益，为外国投资者赴菲创造良好投资环境。”洪磊对记者说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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