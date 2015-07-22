中国驻菲律宾大使敦促菲通过双边谈判解决南海问题

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透马尼拉7月22日 - 中国周三呼吁菲律宾撤回向联合国仲裁法院提交的南海问题仲裁诉求，回归到双边谈判上来。
中国多年来一直坚持南海纠纷应通过双边谈判解决。
海牙常设仲裁法院本月开始对菲律宾2013年提起的仲裁进行听证。中国拒绝参与。
中国驻菲律宾大使赵鉴华在被问及菲律宾是否应撤回仲裁时表示，希望菲律宾方面能与中方坐下来进行和平谈判。
他指出，谈判可能需要耐心和时间，但这是唯一的解决方法……通过双边谈判达成和平解决方案。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
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