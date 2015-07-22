中国驻菲律宾大使敦促菲通过双边谈判解决南海问题

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透马尼拉7月22日 - 中国周三呼吁菲律宾撤回向联合国仲裁法院提交的南海问题仲裁申请，回归到双边谈判上来。
中国多年来一直坚持南海纠纷应通过双边谈判解决。
海牙常设仲裁法院本月开始对菲律宾2013年提起的仲裁进行听证。中国拒绝参与。
中国驻菲律宾大使赵鉴华在被问及菲律宾是否应撤回仲裁时表示，希望菲律宾方面能与中方坐下来进行和平谈判。
他指出，谈判可能需要耐心和时间，但这是唯一的解决方法……通过双边谈判达成和平解决方案。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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