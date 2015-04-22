菲律宾称中国对菲律宾渔船使用高压水枪，中方做出回应

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月22日 - 菲律宾称中国海警船在南海争议海域对菲律宾渔船使用高压水枪，中国外交部周三对此作出回应，并敦促菲律宾加强对本国渔民的“教育”。
菲律宾渔民称，中国海警上周登上他们的渔船，扔掉了捕获的鱼和捕鱼工具，此前在黄岩岛水域用高压水枪驱赶他们。
中国外交部发言人洪磊并未直接确认中国海警船是否使用了高压水枪。他指出：“中国公务船在黄岩岛海域进行值守并依法维护该海域正常秩序。”
“近期，大批菲律宾渔船未经中国政府许可，在黄岩岛海域非法逗留且不服从中方管理，侵犯了中国主权和管辖权。”洪磊说道。
“中方要求菲方切实尊重中国领土主权，加强对本国渔民的管束和教育，停止一切侵犯中国领土主权和权益的行为。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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