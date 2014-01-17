中国呼吁菲律宾在南海渔业新规问题上相向而行

路透北京1月17日 -中国周五呼吁菲律宾在中国南海渔业新规问题上与中方相向而行，并表示中方一直致力于通过对话方式来解决有关问题。

2013年11月，海南省审议通过《海南省实施中华人民共和国渔业法办法》，规定外国人、外国渔船进入海南管辖水域进行渔业生产或渔业资源调查活动，应当经国务院有关主管部门批准。该《办法》于2014年1月1日生效实施。

菲律宾国防部长加斯明周四表示，菲律宾不会遵守中国南海渔业新规，如果有必要，菲律宾将派海军护卫渔船。

中国外交部发言人洪磊在例行记者会上被问及有何评论时持调和态度，但他也强调了中国保卫领土主权的决心。

“中国保卫国家主权和领土完整的决心和意志坚定不移。同时，我们也一直致力于通过对话和磋商来解决有关的问题。”洪磊说道。

“我们希望有关国家能够采取客观立场，在相关问题上与中方相向而行，在维护地区和平稳定问题上作出实实在在的努力。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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