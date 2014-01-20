中国呼吁菲律宾在南海渔业新规问题上相向而行

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月17日 - 中国周五呼吁菲律宾在中国南海渔业新规问题上与中方相向而行，并表示中方一直致力于通过对话方式来解决有关问题。
2013年11月，海南省审议通过《海南省实施中华人民共和国渔业法办法》，规定外国人、外国渔船进入海南管辖水域进行渔业生产或渔业资源调查活动，应当经国务院有关主管部门批准。该《办法》于2014年1月1日生效实施。
菲律宾国防部长加斯明周四表示，菲律宾不会遵守中国南海渔业新规，如果有必要，菲律宾将派海军护卫渔船。
中国外交部发言人洪磊在例行记者会上被问及有何评论时持调和态度，但他也强调了中国保卫领土主权的决心。
“中国保卫国家主权和领土完整的决心和意志坚定不移。同时，我们也一直致力于通过对话和磋商来解决有关的问题。”洪磊说道。
“我们希望有关国家能够采取客观立场，在相关问题上与中方相向而行，在维护地区和平稳定问题上作出实实在在的努力。”(完) 编译：李富强 发稿：王凤昌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%