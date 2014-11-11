中国希望菲律宾回到过去共识上以解决南海问题

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透北京11月11日 - 中国国家主席习近平周二表示，希望菲律宾在南海问题上回到过去共识的基础上，建设性地处理好导致两国关系严重困难的南海问题。
习近平在出席亚太经合组织（APEC）第二十二次领导人非正式会议期间，同菲律宾总统阿基诺简短交谈。
“中菲建交以来，两国关系发展一直很好。双方在处理分歧问题上也形成了一些共识。近年来，两国关系因南海问题面临严重困难。希望菲方回到过去共识的基础上，同中方相向而行。”新华社报导引述习近平称。
阿基诺表示，愿同中方解决有关问题，希望两国关系得到改善和发展。（完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。