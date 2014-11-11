中国希望菲律宾回到过去共识上以解决南海问题

路透北京11月11日 - 中国国家主席习近平周二表示，希望菲律宾在南海问题上回到过去共识的基础上，建设性地处理好导致两国关系严重困难的南海问题。

“中菲建交以来，两国关系发展一直很好。双方在处理分歧问题上也形成了一些共识。近年来，两国关系因南海问题面临严重困难。希望菲方回到过去共识的基础上，同中方相向而行。”新华社报导引述习近平称。