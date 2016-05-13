上海医药和哈药等六大药业公司出资5亿元建联合采购平台

路透上海5月13日 - 上海医药(601607.SS)、广州白云山(600332.SS)、哈药股份(600664.SS)等中国六大医药公司，拟联合筹建一个平台公司， 为六方提供采购服务以加强各方之间战略合作。

据上市公司公告，该平台公司股东还包括南京医药(600713.SS)、天津医药和重庆医药，平台公司注册资本为5亿元，其中上海医药和白云山占比均为23.75%；哈药股份占比15%，其余三家持股均为12.5%。

该采购平台通过合作互通，降低自有品种的准入门槛，最终降低各企业采购、运营成本。平台将在三方面发挥共享服务功能，包括战略品种、代理品种的联合采购平台，以降低企业采购成本；相互支持自有工业产品的共享平台，降低企业各自的运营成本；原辅材料采购平台。

中国药品销售近年来增速逐年放缓，医药公司需要通过合作和转型，在当前政策、成本等困局中突围。（完）