上海医药和哈药等六大药业公司出资5亿元建联合采购平台

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海5月13日 - 上海医药(601607.SS)、广州白云山(600332.SS)、哈药股份(600664.SS)等中国六大医药公司，拟联合筹建一个平台公司， 为六方提供采购服务以加强各方之间战略合作。
据上市公司公告，该平台公司股东还包括南京医药(600713.SS)、天津医药和重庆医药，平台公司注册资本为5亿元，其中上海医药和白云山占比均为23.75%；哈药股份占比15%，其余三家持股均为12.5%。
该采购平台通过合作互通，降低自有品种的准入门槛，最终降低各企业采购、运营成本。平台将在三方面发挥共享服务功能，包括战略品种、代理品种的联合采购平台，以降低企业采购成本；相互支持自有工业产品的共享平台，降低企业各自的运营成本；原辅材料采购平台。
中国药品销售近年来增速逐年放缓，医药公司需要通过合作和转型，在当前政策、成本等困局中突围。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。