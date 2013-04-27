中国反对菲律宾将侵占中国岛礁行为“合法化”

中国周五指责菲律宾企图将非法侵占南海中国岛礁的行为合法化，重申不会接受菲方提出的国际仲裁，并郑重要求菲方从中国岛礁上撤走一切人员和设施。菲律宾1月要求联合国海洋法公约仲裁法庭下令阻止中国的活动，理由是中国侵犯了菲律宾在这些岛屿的主权。路透